Nord-Korea avvikler fasiliteter på oppskytingsområde

Satellittbilder fra den amerikanske analysegruppen 38 North viser at det som beskrives som viktige deler av anlegget som ligger nordvest i landet er under demontering.

Også en talsperson for den sørkoreanske regjeringen opplyser at de har sett tegn på nedrustningsaktivitet i nabolandet og at det gjelder Sohae-anlegget.

Dette vil i så fall være i tråd med løftene som Nord-Koreas leder Kim Jong-un gav under møtet med USAs president Donald Trump 12. juni i Singapore.

Nord-Korea har holdt på at Sohae-anlegget kun er for prøveutskytninger, men amerikanske etterretningskilder mener den har vært et sted for blant annet utvikling og utskytning av langtrekkende raketter.

Nord-Koreas atomprogram Ekspandér faktaboks 1986: Nord-Korea tar i bruk en atomreaktor i Yongbyon.

1994: En avtale med USA om å fryse og avvikle landets atomvåpenprogram blir undertegnet.

2001: Nord-Korea truer med rakettester dersom ikke USAs president George W. Bush normaliserer forholdet til landet.

2002: Bush inkluderer Nord-Korea i den såkalte «ondskapens akse».

2003: Nord-Korea trekker seg fra ikkespredningsavtalen for atomvåpen. Den første runden i sekslandssamtalene om landets atomprogram starter.

2005: Nord-Korea sier første gang offentlig at landet har atomvåpen og truer med å øke arsenalet av slike våpen.

2006: Nord-Korea gjennomfører en atomprøvesprengning. FNs sikkerhetsråd innfører strenge sanksjoner mot landet.

2007: I en ny forhandlingsrunde går Nord-Korea med på stenge sitt viktigste atomanlegg og slippe inn inspektører.

2008: USA fjerner Nord-Korea fra terrorlista etter trusler fra nordkoreanerne om at de vil stanse nedbyggingen av sine atomanlegg.

2009: Nord-Korea beskylder Sør-Korea for «fiendtlige hensikter» og opphever alle militære og politiske avtaler med nabolandet. I april skyter Nord-Korea opp det de hevder er en satellitt, men som blant annet USA påstår er en rakett. FN fordømmer rakettoppskytingen. (Kilde: CNN / NTB)



Sør-Korea omtaler en nedbygging av Sohae-anlegget som positiv, men eksperter understreker at Nord-Koreas militære styrke ikke vil svekkes med mindre hele anlegget avvikles.

Ingen detaljert tidsplan

Under toppmøtet i Singapore undertegnet Kim og Trump en felles erklæring om å jobbe for full atomnedrustning på Koreahalvøya. Kritikere pekte på at erklæringen var blottet for detaljer om hvordan dette skal skje, og en tidsplan for det hele.

Mange har også stilt spørsmål om Nord-Korea virkelig vil oppgi sitt atomprogram, gitt at de foreløpig ikke har fått noe håndfast i bytte.

Da utenriksminister Mike Pompeo var i Pyongyang i starten av juli for samtaler med sin nordkoreanske kollega Kim Yong-chol gav det nordkoreanske regimet uttrykk for at de så langt er skuffet over forhandlingene og mangel på konkrete forslag fra USA.

Men den amerikanske presidenten uttrykte i går at han er fornøyd med hvordan forholdet mellom Nord-Korea og USA utvikler seg, og understreket at det nordkoreanske regimet verken har foretatt nye atomprøvesprengninger eller prøveoppskytinger de siste ni månedene.

I forrige uke sa Trump at det ikke var satt noen tidsfrist for Nord-Koreas nedrustning, men at det heller ikke per nå var noen grunn til å presse på.

Samtidig viste lekkasjer fra amerikanske etterretningskilder bekymring for at Nord-Korea har hemmelige anlegg som de nå ruster opp til å anrike uran i tillegg til at de også ruster opp anlegget hvor det kan lages atomvåpen.