President bygget luksuspalass, folket lever i dyp fattigdom

Den nye presidentboligen er like imponerende som den er splittende. Det er ikke til å unngå å legge merke til den glasskledde skyskraperen på 29.-etasjer som ruver høyt over de lave historiske bygningene i La Paz.

President Juan Evo Morales Ayma har høstet ros og anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt for sin innsats i kampen for å redusere fattigdom og analfabetisme i Bolivia. For folk flest i det fattige landet går det dårlig sammen med glassbygget på 287 millioner kroner som Morales nå har innviet.

Under innvielsesseremonien av det nye presidentpalasset "La Casa Grande del Pueblo" fikk gjestene se kunstutsmykkingen i palasset. Foto: DAVID MERCADO / Reuters

Udødeliggjør seg

For Morales og hans tilhengere representerer bygget det nye Bolivia og avstand til den smertefulle kolonitiden. Mens kritikerne mener Morales forsøker å udødligegjøre seg selv med et slikt luksusbygg, skriver The Guardian.

President Evo Morales legger frem offergaver under åpningen av det nye presidentpalasset. Foto: DAVID MERCADO / Reuters

Da lokalavisen Pagina Siete lekket tegninger fra arkitekten som viste at presidenten i det nye bygget kunne nyte livet i en suite på 1000 kvadrat med boblebad, badstue, treningsrom, massasjerom og privat heis reagerte folk med opprør. De fikk det heller ikke til å henge sammen med Morales sin bakgrunn.

Da Morales ble valgt til president for første gang i 2005 var han den første indianske presidenten i Sør-Amerika. Som tidligere bonde og fagforeningsleder gikk han inn i politikken i Bolivia etter sterke uroligheter i Bolivia rundt kontrollen over landets ressurser. Siden er han blitt gjenvalgt to ganger til.

Også studenter har reagert på at det brukes millioner på ny presidentbolig mens landets innbyggere lever i dyp fattigdom. Her sparker studentene i gjerdene rundt bygget i sommer. Foto: DAVID MERCADO / Reuters

Evig makt

Nå setter folk det nye presidentbygget i sammenheng med Morales sitt forsøk på å sikre seg makt til evig tid ved å stille til valg som president for fjerde gang.

– Det er en fornærmelse mot landet, sier den politiske kommentatoren Carlos Toranzo til The Guardian. Han legger til at Morales ønsker å udødeliggjøre seg med en bygning som ikke bare er anti-estetisk, men også anti-etisk forde man i Bolivia ikke har rett til å være syk, det er rett og slett totalt underskudd på sykehus.

Motstanden er stor blant opposisjonen i Bolivia etter at det ble klart at den sittende presidenten har bestemt seg for å stille til gjenvalg i 2019. Det blir fjerde gangen Morales ønsker å bli gjenvalgt. Foto: DAVID MERCADO / Reuters

Morales selv avfeier kritikken og sier bygget vil spare offentlige utgifter ved at man har slått sammen presidentboligen med administrasjonskontorer som tidligere leide kontorer til rundt 20 millioner dollar, altså omlag 176 millioner kroner.