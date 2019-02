Politisk konflikt gjør at stjerner ikke vil opptre på Super Bowl

Med over 100 millioner tv-seere og muligheter for å vise seg frem for en hel verden, har Super Bowl vært en svært attraktiv scene for verdens største artister.

Men i år tok det en god stund før det ble klart hvem som skulle opptre i pausen under oppgjøret mellom Los Angeles Rams og New England Patriots. Flere takket nei i solidaritet med Colin Kaepernick.

SAKSØKER NFL: Colin Kaepernick, som i dag er klubbløs, har saksøkt den amerikanske ligaen for å konspirere mot ham og sørge for at ingen klubber vil ansette ham. Foto: USA Today Sports / Reuters

Den tidligere San Francisco 49ers-spilleren har etter at han i 2016-sesongen knelte under nasjonalsangen i protest mot rasisme, ikke fått tilbud om kontrakt av noen av klubbene i NFL.

Han har gått til rettslige skritt mot ligaen og klubbeierne, og mener at han i praksis utsettes for yrkesforbud av politiske årsaker.

Dette må du vite om Kaepernick-aksjonen Ekspandér faktaboks Kaepernick valgte i 2016 å knele under den amerikanske nasjonalsangen før en NFL-kamp for å markere undertrykkelse av svarte og andre fargede i USA. Donald Trump var blant dem som mislikte aksjonen, og havnet i en personlig strid med NFL-spilleren. Kaepernick har vært en av NFLs største stjerner og nådde Super Bowl-finalen i 2012. Nå står quarterbacken uten kontrakt. Kaepernick har saksøkt NFL. Han mener å kunne bevise at klubbeierne har inngått en avtale om ikke å tilby ham ny jobb. I en Nike-reklame, som har gått verden rundt, spilles det på nettopp dette. «Tro på noe. Selv om det betyr at du må ofre alt».

Super Bowl arrangeres i år i Atlanta, som er hjembyen til både Kaepernick og Martin Luther King. Byen ligger i delstaten Georgia, som i mange år var preget av knallhard raseskillepolitikk og brutal undertrykkelse av svarte.

Takket nei

I solidaritet med den tidligere NFL-spilleren har artister som Rihanna, Cardi B, Pink og Jay-Z ikke villet kaste glans over det som er USAs aller største idrettsbegivenhet.

VIL IKKE SPILLE: Cardi B vil at NFL skal gi Kaepernick en jobb før hun takker ja til å spille på Super Bowl. Foto: Ethan Miller / AFP

For noen dager siden sa artisten Cardi B, som synger sammen med Maroon 5 på hitten «Girls Like You», til TMZ at hun har takket nei. Artisten sa at det er uaktuelt for henne å spille på Super Bowl så lenge NFL ikke gir Kaepernick en jobb.

Jay-Z har takket nei flere ganger. I singelen «Apes – t», utgitt i 2018, rapper superstjernen om dette:

«Jeg sa nei til Super Bowl. Dere trenger meg, jeg trenger ikke dere».

UENIG MED NFL: Rihanna vil ikke opptre under Super Bowl fordi hun har et annet standpunkt enn NFL, ifølge en talsmann. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Også artisten Rihanna bekreftet i oktober at hun hadde blitt spurt om å opptre, men at hun støtter Kaepernick og ikke vil stille.

– Hun sa nei på grunn av knele-debatten. Hun er ikke enig med NFLs standpunkt, fortalte en talsmann for artisten til US Weekly.

Over 100 millioner seere

Tradisjonelt har pauseshowet vært et superattraktivt utstillingsvindu for verdens aller største artister.

Det blir sett på som en milepæl, og har blitt gjort av store stjerner som Bruce Springsteen, Paul McCartney, U2, Janet Jackson og Prince.

SUKSESSOPPTREDEN: I 2016 sto Beyoncé på scenen sammen med Coldplay. Artisten ble etterpå hyllet i sosiale medier. Foto: Lucy Nicholson / Reuters

Vanligvis blir artistene offentliggjort i løpet av høsten året før, men denne gangen ble det ikke klart før i midten av januar hvem som skal opptre.

Motown-legenden Gladys Knight synger nasjonalsangen, Maroon 5 er headliner for pauseshowet, som de skal holde sammen med de to svarte rapperne Travis Scott og Big Boi.

Disse har opptrådt på Super Bowl Ekspandér faktaboks 2019: Maroon 5, Travis Scott, Big Boi.

Maroon 5, Travis Scott, Big Boi. 2018: Justin Timberlake and the Tennessee Kids.

Justin Timberlake and the Tennessee Kids. 2017: Lady Gaga.

Lady Gaga. 2016: Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars, Mark Ronson, Gustavo Dudamel.

Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars, Mark Ronson, Gustavo Dudamel. 2015: Katy Perry.

Katy Perry. 2014: Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers

Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers 2013: Beyoncé, Destiny's Child

Beyoncé, Destiny's Child 2012 : Madonna, LMFAO, Cirque du Soleil, Nicki Minaj, M.I.A, Cee Lo Green, Andy Lewis.

: Madonna, LMFAO, Cirque du Soleil, Nicki Minaj, M.I.A, Cee Lo Green, Andy Lewis. 2011: The Black Eyed Peas, Usher, Slash.

The Black Eyed Peas, Usher, Slash. 2010: The Who.

The Who. 2009: Bruce Springsteen and the E Street Band.

Bruce Springsteen and the E Street Band. 2008 : Tom Petty & the Heartbreakers.

: Tom Petty & the Heartbreakers. 2007 : Prince.

: Prince. 2006: The Rolling Stones.

The Rolling Stones. 2005: Paul McCartney.

Paul McCartney. 2004: Jessica Simpson, Janet Jackson, P. Diddy, Nelly, Kid Rock og Justin Timberlake.

Jessica Simpson, Janet Jackson, P. Diddy, Nelly, Kid Rock og Justin Timberlake. 2003: Shania Twain, No Doubt, Sting.

Shania Twain, No Doubt, Sting. 2002 : U2

: U2 2001: Aerosmith, NSYNC, Britney Spears, Mary J. Blige, Nelly.

Aerosmith, NSYNC, Britney Spears, Mary J. Blige, Nelly. 2000: Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton.

– Ingen artister bør si ja

Da det ble offentliggjort at popgruppen Maroon 5 skal stå for musikken i Atlanta, ble det lansert en kampanje med oppfordring til bandet om å trekke seg. I et opprop som fikk stor tilslutning sto det:

«Inntil ligaen endrer sitt ståsted og støtter spillernes grunnlovsfestede rett til å protestere, bør ingen artister si ja til å arbeide for NFL».

FÅR KRITIKK: Frontfigur i Maroon 5 har fått massiv kritikk siden det i september ble kjent at bandet skal spille på Super Bowl. Foto: Chris Pizzello / AP

Frontfigur i bandet, Adam Levine, har også blitt oppfordret av blant andre komiker Amy Schumer om å trekke seg fra showet. Selv har Schumer sagt at hun ikke vil delta i reklamefilmer som sendes under fotballkampen.

– Jeg vet at å stå imot NFL er som å stå imot NRA. Det er veldig tøft, men vil du ikke være stolt av måten du lever på, skriver hun på Instagram.

PRESSET: En rekke artister, ikke minst rappere, har vært sterkt kritiske til at Travis Scott (bildet) og Big Boi vil opptre under Superbowl. Foto: Eric Christian Smith / AP

Rapper Travis Scott, som også er Kylie Jenners kjæreste, har blitt presset av Jay-Z, artistkollegaer og menneskerettighetsorganisasjoner.

Ifølge Billboard skal han ha kommet med et krav til NFL om å donere penger til en organisasjon som jobber for sosial rettferdighet, om han skulle opptre. Sammen med NFL har han nå donert 500.000 dollar til organisasjonen Dream Corps

Tror på Kardashian-frieri

Tirsdag i forrige uke kom NFL med en pressemelding om at de i år vil bryte tradisjonen med at headliner-artisten holder en pressekonferanse før gigantarrangementet starter.

Kritikere mener at dette er for å unngå at Maroon 5 får kritiske spørsmål om sin deltakelse på arrangementet.

Til tross for kontroverser i forkant, kan pauseshowet likevel bli spennende for dem som er opptatt av realitystjernen Kylie Jenner.

Ifølge Teen Vouge tror fansen at Travis Scott vil fri til kjæresten og Kardashian-stjernen under pauseshowet.

FORLOVELSESRYKTER: Amerikanske medier skriver at fansen til Kylie Jenner tror at hun vil bli fridd til under nattens Super Bowl. Foto: Andrew Kelly / Reuters

Super Bowl-finalen mellom Los Angeles Rams og New England Patriots spilles klokka 00.30 i natt, og sendes på Viasat 4.