Politifolk påkjørt av bil i New York

Video av hendelsen viser ifølge nyhetsbyrået AP at bilen kjører fort gjennom et kryss like etter at politiet har pågrepet en mann i forbindelse med demonstrasjoner i byen.

Politifolkene forsøker å løpe unna bilen, men flere blir truffet. De er fraktet til legevakt og tilstanden skal være stabil.

Video filmet av folk på stedet viser politifolk stilt opp på en rekke med en pansret bil i bakgrunnen. En mann som blir intervjuet av en person med TV kamera blir så lagt i bakken.

Politiet pågriper en mann som blir intervjuet, noen minutter før bilen kommer kjørende Foto: Abu Zakaria / Facebook

Politiets talsmann Michael DeGeorge sier til AP at to personer også ble truffet av skudd under den samme demonstrasjonen. Han vet foreløpig ikke om skuddene kom fra politiet eller noen andre.

Den ene politimannen får behandling på stedet i etterkant Foto: Abu Zakaria / Facebook

Politiet i New York bekrefter at en av deres betjenter ble truffet av bilen. Vedkommende er alvorlig skadd men det skal ikke være livstruende.

Den andre politibetjenten skal være fra politiet i Buffalo.

Flere melder på Twitter at sjåføren og passasjerene på kjøretøyet antas å være i varetekt.

To av tre personer fra bilen som kjørte på politiet skal ha blitt skutt ett annet sted før hendelsen med politiet. Det opplyser ordfører i Buffalo Byron Brown til WGRZ-TV.

Det pågår nå store demonstrasjoner i flere byer i USA. Du trenger javascript for å se video. Det pågår nå store demonstrasjoner i flere byer i USA.

Politi skutt

Fire politifolk i St. Louis i USA ble skutt under opptøyer i byen, og har blitt fraktet til sykehus i området. Det melder St. Louis-politiet på Twitter. De fire skal ikke være livstruende skadet. Politiet sier det fortsatt skytes i området.