Politiet meiner 28 utlendingar sto bak drapet på Haitis president

– Vi har arrestert 15 colombianarar og dei to amerikanarar, som er av haitisk opphav. Tre colombianarar er drepne, medan åtte andre er på frifot, seier politisjefen på Haiti, Leon Charles.

Politiet viste torsdag fram fleire av dei mistenkte, saman med våpen og anna utstyr dei skal ha brukt i attentatet.

Tidlegare har politiet opplyst at sju personar er drepne i jakta på dei ansvarlege.

Situasjonen i det karibiske landet er svært spent og kaotisk.

53 år gamle Moïse vart skoten og drepen av ukjente menn som tok seg inn i heimen hans i Petionville utanfor hovudstaden Port-au-Prince natt til onsdag. Også førstedama i landet, Martine Moïse, vart såra i angrepet. Ho er send til Miami for behandling på sjukehus.

President Jovenel Moïse vart drepen onsdag i heimen sin av inntrengarar. Dette bildet viser han på offisielt oppdrag i 2018. Foto: Dieu Nalio Chery / AP / NTB

Tidlegare soldatar

Styresmaktene har ikkje lagt fram bevis for dei mistenkte sin påståtte innblanding i attentatet, og dei har ikkje sagt noko om eit mogleg motiv.

Politisjefen svor torsdag at jakta på dei påståtte leigesoldatane vil halde fram.

– Vi vil betre etterforskinga og leitemetodane våre for å få fatt i dei åtte leigesoldatane, sa han.

Ifølgje Colombia sin forsvarsminister Diego Molano ser minst seks av dei arresterte ut til å vere tidlegare soldatar i det colombianske forsvaret. Han har bede politiet og forsvaret om å bidra i etterforskinga.

Masker låg igjen på gata utanfor huset til president Jovenel Moïse. Foto: Valerie Baeriswyl / AFP / NTB

Spørsmål ved trygginga

Både påtalemakta og vanlege folk spør seg om korleis det kan ha seg at presidenten, som hadde vakthald, kan ha blitt drepen av leigesoldatar.

– Kor var det velutstyrte politiet som passar på presidenten dag og natt? Kvifor reagerte dei ikkje, spurde 28 år gamle Julia, skriv AFP.

Påtalemakta kunngjorde tidlegare torsdag at alle tryggingsvaktene til presidenten skal avhøyrast.

– Om du er ansvarleg for tryggleiken til presidenten, kor var du? Kva gjorde du for å unngå at han leid denne lagnaden, spurde politimeister Bed-Ford Claude torsdag.

Militære og tryggingspersonell blokkerer gata som fører fram til bustaden til president Jovenel Moïse vart drepen onsdag. Foto: Valerie Baeriswyl / AFP

Kaotisk

Fungerande statsminister Claude Joseph har erklært to vekers unntakstilstand etter drapet. Attentatet mot presidenten har skaka Haiti, som slit med høg fattigdom, vald og politisk uro.

Landet har blitt stadig meir ustabilt under Moïse, som har styrt ved dekret i over eit år.

Joseph har berre vore statsminister i tre månader og skulle eigentleg tre av om få dagar, etter at Moïse peikte ut etterfølgjaren hans måndag.