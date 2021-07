Haitis president drept i angrep natt til onsdag

En uidentifisert gruppe angrep Moïses privatbolig ved 1-tiden natten mellom 6. og 7. juli. Presidenten ble dødelig såret, skriver Joseph i en uttalelse gjengitt av blant annet AFP og nyhetsnettstedet Juno7.

«Rundt kl. 01.00, natt til onsdag 7. juli, angrep en uidentifisert gruppe presidentboligen, og drepte presidenten. Enkelte av angriperne snakket spansk», heter det i uttalelsen som nyhetsbyrået AFP videreformidler.

Førstedamen skadet

Joseph fordømmer angrepet. Han har signert uttalelsen som «fungerende statsminister», til tross for at Moïse utnevnte en ny statsminister, Ariel Henry, mandag. Joseph har selv bare vært statsminister i tre måneder.

Førstedame Martine Moïse skal ha blitt såret av skudd i det samme angrepet.

REVOLUSJON: Jimmy Cherizier, alias Barbecue, en tidligere politibetjent, er lederen for den kriminelle gjengen G9. Her oppfordrer han til revolusjon mot regjeringen, omgitt av gjengmedlemmer 23. juni i år. President Jovenel Moïse var hardt presset av kritikere som mener situasjonen er ute av kontroll. Foto: Raynald K. Petit Frere / Reuters

Lovløshet og fattigdom

Moïse har styrt det karibiske landet siden februar 2017. Valget i oktober 2019 ble avlyst, delvis som følge av omfattende protester mot Moïse. Presidenten har styrt ved dekret siden den forrige nasjonalforsamlingens periode utløp i januar i fjor.

Landet, som er det fattigste på det amerikanske kontinentet, er herjet av lovløshet og usikkerhet. Bortføring med krav om løsepenger er et stort problem, og gjengene som står bak, går i praksis fri for straff.

Sjefen for en nasjonal menneskerettighetsgruppe, sa i juni at gjenger kontrollerer rundt 60 prosent av Haitis områder, og at tolv massakrer har blitt utført siden 2018.

– Dette er en kraftig forverring av den vanskelige situasjonen på Haiti. Siden Jovenel Moïse ble satt inn som president i februar 2017, har det vært urolig i landet. Det har lenge vært sterke protester fra opposisjonen om at han skulle gå av som president. Det som nå skjer er dypt tragisk, kommenterer Johan Hindal, som er Haiti-ekspert ved Kirkens nødhjelp.

TUNG HISTORIE: Jovenel Moïse hadde den vanskelige oppgaven med å styre Haiti mot en fredeligere og sikrere hverdag. Haiti er preget av fattigdom, lovløshet, og korrupsjon, og en tung historie fra perioden under diktator Francois «Papa Doc» Duvalier. Foto: Dieu Nalio Chery / AP

Bananbonde og forretningsmann

Jovenel Moïse ble født 26. juni 1968 i Trou-du-Nord i Haïti.

Før han gikk inn i politikken, var Moïse forretningsmann. Han startet en bedrift som solgte bildeler, og begynte så med bananproduksjon. Det gjorde at han fikk kallenavnet «Neg Bannann», eller «bananmannen».

Han ble valgt inn under omstridte omstendigheter, etter to valgrunder i 2015 og 2016. Valgdeltakelsen under andre runde i 2016 skal ha vært så lav som 21 prosent.

I 2017 ble han sverget inn, med planer om grunnlovsreform. Han ville styrke regjeringen og presidentens makt, men møtte sterk motstand fra opposisjonen og sivilsamfunnet.