Politiet i New York forbereder seg på mulig Trump-tiltale

Trump-tilhengere har samlet seg utenfor Trump-tårnet i New York mandag kveld norsk tid for å demonstrere mot mulig tiltale.

Utenfor tinghuset har motdemonstranter samlet seg.

Politiet i New York holder øye med demonstrantene foran tinghuset. Trump-tilhengere utenfor Trump-tårnet i Politiet i New York setter opp sperringer.

Politiet forbereder seg på en mulig tiltale. New York har begynt å øke sikkerheten. Både lokale og føderale myndigheter har gått sammen for å håndtere de eventuelle protestene rundt tinghuset.

Politico meldte mandag ettermiddag at Donald Trump vil bli tiltalt mandag kveld eller onsdag. Avisa baserer seg på tre anonyme kilder.

DELT: Donald Trump har mange både tilhengere og motstandere. Mange har møtt fram i New York mandag, i aneldning den mulige tiltalen. Foto: ALEXI J. ROSENFELD / AFP

Det vil i så fall bli første gang en tidligere president i USA blir tiltalt for en forbrytelse.

CNN skriver mandag:

– Amerikas politiske og juridiske institusjoner forbereder seg på sin neste ekstreme test, stilt av tidligere president Donald Trump.

Det hvite hus har mandag kommet med en uttalelse om at alle protester ved en eventuell tiltale skal være fredfulle. Young Republicans har varslet en demonstrasjon ved midnatt norsk tid.

Stormy Daniels hevder å ha hatt et seksuelt forhold til presidenten i 2006. Foto: Markus Schreiber / AP

«Hysjpenger» og valgkamp

Trump er under etterforskning for flere forhold, men det er trolig hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels som kan få ham til retten, skriver The Guardian og New York Times.

Bakgrunnen for den mulige tiltalen er at en måned før presidentvalget i 2016, skal den tidligere advokaten til Trump, Michael Cohen, ha betalt 130.000 dollar til Daniels.

Pengene skal ha blitt betalt for å sørge for at hun ikke snakket om et påstått seksuelt forhold til den tidligere presidenten i 2006.

Michael Cohen hevder at pengene kom fra hans egen lomme, og at han på et senere tidspunkt fikk de tilbake av Trump.

Denne betalingen skal angivelig vise overføringen til Stormy Daniels fra Michael Cohen. Foto: HANDOUT / Reuters

Det er usikkert om pengene kom fra valgkampfinansieringen.

Da kan det i så fall være brudd på loven om valgkampfinansiering, og at pengene var et forsøk på hindre opplysninger som kunne skade valgkampen til Trump i 2016.

– De vurderer en tiltale, og det har de gjort lenge. Så er det delte meninger blant politiske kommentatorer hvor god sak de har, sier Jan Arild Snoen som er journalist i Minerva og USA-ekspert.

– Hvis han skulle bli tiltalt så må han jo prøve å vende det til sin egen fordel, og derfor ta denne tilnærmingen som han har hatt i mange år. Da er det å få det beste utav det, mener Snoen.

Michael Cohen var den tidligere advokaten til Trump. Her tørker han en tåre i Kongressen. Foto: EVN/NRK

Trumps tidligere advokat Michael Cohen erklærte seg i 2018 skyldig i å ha betalt hysjpenger til to kvinner som sier de har hatt sex med Trump.

Han var i mange år Donald Trumps advokat og fikser. En som sørget for at vanskelige problemer «forsvant».

Han har også hevdet at utbetalingene var på ordre fra Donald Trump.

Oppfordret til protest

På sin egen sosiale medier-plattform «Truth Social» gikk ekspresident Trump hardt ut på lørdag. Der hevder han at han vil bli arrestert på tirsdag.

– Protester, ta landet vårt tilbake! skrev han og oppfordret folk til å protestere mot myndighetene hvis han blir arrestert.

Han beskrev etterforskningen som en «politisk heksejakt», og får støtte fra flere republikanere som mener det samme.

Søndag møtte flere opp ved huset hans i Florida for å vise støtte til ekspresidenten, med bannere og plakater.

Tilhengere av Trump har møtt opp i Palm Beach, Florida. Foto: JOE RAEDLE / AFP

USA-ekspert Sofie Høgestøl mener det er uvanlig at man ber folk demonstrere på sine egne vegne.

– Ikke minst fordi at sist han gjorde noe sånt så skjedde 6. januar-stormingen.

Hun sikter til 6. januar 2021, da tilhengere av Donald Trump stormet den amerikanske kongressbygningen. Fire mistet livet.

Det har kommet flere reaksjoner etter innlegget hans.

– Heksejakt og helt feil

Høgestøl sier videre:

– Marjorie Taylor Green, som er folkevalgt for republikanerne i Kongressen, har lagt seg veldig på Trumps linje og mener at dette er en heksejakt og helt feil hvis han skulle bli arrestert.

USA-ekspert Sofie Høgestøl sier det er spesielt å be folk demonstrere på egne vegne, som DOnald Trump nå har gjort. Foto: Ole Kaland / NRK

Hun legger til:

– På den andre siden har du folk som har reagert veldig på at han tilsynelatende eksplisitt oppfordrer til protester på egne vegne, og at dette kan være farlig ut ifra det som skjedde sist.

Høgestøl poengterer at det er en storjury som skal møtes for å beslutte om at det skal tas ut tiltale i Trump-saken. En storjury brukes i USA når det er spesielt sensitive eller politiske saker, som i dette tilfellet.

Leder kampen om å bli presidentkandidat

Trump prøver for tiden å bli Republikanernes presidentkandidat i 2024 og ligger så langt godt an.

I en måling utført for Ipsos på vegne av Reuters i februar, var Trump favoritt blant 43 av de spurte republikanerne. Floridas guvernør Ron DeSantis fikk støtte fra 31 prosent, mens tidligere FN-ambassadør Nikki Haley fikk tilslutning fra bare 4 prosent.

Oppmerksomheten Trump vil få dersom han skulle bli tiltalt for noe, kan øke oppslutningen hans, skriver flere kommentatorer i dag.

Eks-presidenten får stor oppmerksomhet og har mye sympati blant tilhengere som mener hele etterforskningen i New York er en politisk heksejakt.

Kan bli arrestert "virtuelt"

I rettsbygningen til statsadvokatembeted i New York har det i kveld vært et møte for å planlegge en pågripelse, ifølge Fox News.

På møtet skal det ifølge nettstedet blant annet ha blitt diskutert om Trump kan pågripes uten å komme fysisk til New York.