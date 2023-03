Trump hevder han pågripes tirsdag – oppfordrer til protester

– Protester, ta landet vårt tilbake!

Det skriver tidligere president i USA, Donald Trump, i et innlegg i sitt eget sosiale medium «Truth Social», hvor han også hevder at han vil bli arrestert allerede på tirsdag.

Utspillet Trump lørdag formiddag kom med bringer for USA-ekspert Sofie Høgestøl, frem minner fra oppspillet til kongresstormingen 6. januar 2021.

Fire mistet livet i opptøyene.

– Det er veldig vanskelig å vite hva Trump vil med et slikt utspill nå, men det er veldig typisk han å gå ut hardt for at motparten skal havne på bakbeina, sier Høgestøl.

Under etterforskning

Bakgrunnen for utspillet er at det nå drar seg til i den pågående etterforskningen hvor Trump er siktet for å ha betalt ut såkalte hysjpenger til pornoskuespiller Stormy Daniels, for at hun ikke skulle snakke om deres seksuelle forhold.

Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, er tidligere dømt for å ha betalt ut om lag halvannen million kroner til pornoskuespilleren.

– Cohen var tidligere denne uken inne hos storjuryen for å snakke om dette. Det kan være signaler på at etterforskningen nå nærmer seg slutten, sier Høgestøl.

Kan ha mottatt tips

Om Trump denne uken faktisk vil bli tiltalt eller pågrepet vites ikke. Det vil i så fall bli første gang en tidligere president i USA tiltales.

Høgestøl sier likevel det er gode grunner til at ekspresidentens utsagn stemmer.

Trump selv hevder han har fått opplysningene gjennom lekkasjer fra et advokatfirma i New York.

– Det er ikke usannsynlig at Trumps juridiske apparat har fått noen hint om at etterforskningen i New York ender i tiltale og mulig en pågripelse. Det har man sett i flere store straffesaker, sier Høgestøl.

Secret Service tatt på senga

Ifølge Washington Post ble Secret Service, politistyrken som har ansvar for tidligere presidenters sikkerhet, tatt på senga av trumps melding lørdag morgen.

De forventet at Trumps advokater ville fortelle dem om en mulig tiltale så snart de får beskjed om den, og at statsadvokaten i New York som kan ta ut tiltalen vil forhandle med trumps advokater før Trumps evt. vil bli arrestert.

Trumps talsmann Steven Cheung sier til avisen at det ikke har kommet noen kunngjøring om en tiltale mot Trump. Cheung oppfordrer Trumps tilhengere til å delta på folkemøtet han planlegger i Waco, Texas førstkommende lørdag.

IKKE OVERRASKET: USA-kjenner Sophie Høgestøl mener det er typisk Trump og mane tilhengerne til kamp. Foto: Geir Olsen / NTB

Tror på hold i påstandene

Også flere andre norske USA-eksperter mener det kan være hold i påstandene, ifølge NTB.

Rådgiver i tankesmien Civita Eirik Løkke er en av disse.

– Han hadde neppe oppfordret folk til å ta til gatene dersom han ikke fryktet å bli pågrepet. Videre vet vi at påtalemyndigheten i New York har invitert Trump til å vitne for en storjury, som er en indikasjon på at tiltale kan komme, sier han til NTB.

I tillegg til å være siktet for å betale hysjpenger til Stormy Daniels i New York er Trump siktet for en rekke andre forhold i andre delstater.

DRAMATISK: Da Trump sist manet til opptøyer endte det i store protester og storming av kongressen. Foto: John Minchillo / AP

– Går hardt ut

Trumps oppfordring om demonstrasjoner ligner på den han kom med 19. desember 2020. Den ble sett på som en mobiliseringsordre for flere militante grupper på høyresida og var avgjørende for demonstrasjonene 6. januar 2021 som endte med stormingen av kongressen.

– Vil denne nye oppfordringen kunne føre til store demonstrasjoner, og i verste fall vold?

– Dette er typisk Trump. Han går hardt ut med et håp om å spille ut motstanderne. Om dette fører til like store opptøyer som vi så under kongresstormingen er for tidlig å si, sier Høgestøl til NRK.

Om etterforskningen ender i tiltale og pågripelse, som vil være første gang en president pågripes, vil dette ifølge Høgestøl ikke hindre Trump å stille til valg neste år.

Tidligere organisator pensjonert

Ali Alexander, som var en av organisatorene bak kongresstormingen i 2021, postet et innlegg på plattformen Telegram lørdag:

«Tidligere sa jeg at hvis trump ble arrestert, burde 100.000 patrioter stenge alle ruter til Mar A Lago. Jeg er pensjonert nå, men jeg vil be for ham», skrev Alexander.