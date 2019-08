Politiet etterforsker «Brannens dag» i Amazonas

Det var den 10 august i år det skjedde. En gruppe på mer enn 70 personer – bønder, forretningsmenn og folk på jakt etter jord – skal ha satt i gang en storstilt brenning av regnskogen i delstaten Pará i det nordlige Brasil, ifølge brasilianske medier.

Gruppen kalte det «Dia do fogo» – «Brannens dag» – og de hadde organisert seg via den populære nettjenesten WhatsApp.

Brasils største mediehus O Globo skriver at hensikten med aksjonen var å vise støtte til president Jair Bolsonaro og hans politikk for økt bruk av regnskogen til jordbruk og industriformål.

Enorme skogområder ble ødelagt i aksjonen «Brannens dag», og ifølge brasilianske medier var dette den verste av brannene som har herjet Amazonas-regnskogen de siste ukene.

– Tar livet av landbruket

Brasils president, Jair Bolsonaro, får kritikk fra hele verden for sin politikk i Amazonas. Foto: EVARISTO SA / AFP

Jair Bolsonaro ble innsatt som president i Brasil ved nyttår. Og han har gjentatte ganger understreket sin støtte til industrilandbruket og dets interesser. I TV-intervju under fjorårets valgkamp uttalte han:

– I dag tar man livet av folk i landbruket. Alt dreier seg om å beskytte miljøet. Jeg vil få slutt på dette.

Og etter at han kom til makten har han gjort det klart at han står for en annen miljøpolitikk enn sine forgjengere – som i denne uttalelsen:

– Amazonas er et område av enorm økonomisk verdi, og disse verdiene skal vi nå utnytte, til beste for det brasilianske folk.

Branner og politikk

Hittil i år har det vært mer enn 80 prosent flere branner i Amazonas enn i samme periode i fjor, og observatørene ser en klar sammenheng mellom dette og Bolsonaros politikk.

Kvegfarmere, soyabønder og andre som ønsker å bruke regnskogsområdene til egen virksomhet starter branner, fordi det er den raskeste måten å rydde skog på, sier ekspertene.

Solen går ned bak nedbrente trær i Amazonas. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

– Bolsonaros politikk er for mange et signal om at ødeleggelse av skog ikke lenger blir sett på som en forbrytelse, sier statsadvokat Luís de Camões i et intervju med BBC-Brasil.

– Paragraf 9.985 i den brasilianske straffeloven sier at brenning av skog skal straffes med store bøter eller to til fem års fengsel. Men i dag blir man straffet hardere dersom man stjeler en mobiltelefon, sier statsadvokaten.

«Regjeringen visste»

Den verdenskjente gravejournalisten, Glenn Greenwald, som bor i Brasil, skriver følgende på Twitter:

«Lekkende dokumenter viser at Bolsonaro-regjeringen, og miljødepartementet spesielt, var informert om at storbønder på WhatsApp planla å starte branner i Amazonas». Og han fortsetter:

«Det er vel unødvendig å fortelle at myndighetene ikke gjorde noe for å stoppe det.»

«Brannens dag» etterforskes nå av brasiliansk politi, og statsadvokat Paolo de Tarso Moreira Oliveira sier politiet har klare spor:

– Det er personer som i lang tid har presset på for å få tilgang til områdene som nå er brent. Disse står naturligvis i sentrum for vår etterforskning, sier han.