Forsker om kontroversiell presidentkandidat: – Det verste som kan skje miljø og klima

– Det vi kan frykte er at han lar de store jordeierne få frie hender til å fjerne regnskog. Både for å skaffe seg plass til beitemarker for kveg, men ikke minst for å dyrke soya for salg på det enorme kinesiske markedet.

Det sier forfatteren og journalisten Arne Halvorsen, som har bodd i Brasil i nærmere 20 år.

Halvorsen, som var også har vært NRKs korrespondent i Latin-Amerika, kommer nå med bok om kampen for regnskogen.

Han ser Bolsonaro som en stor trussel mot miljø og klima:

– Dette er alvorlig. Husk at her er verdens største regnskog, og Brasil har investert mye penger og politisk prestisje i å være et foregangsland i kampen mot avskoging.

«Verdens lunge»

Urskogen i Amazonas er verdens største regnskog. Den er 20 ganger større enn Norge, og det meste av den ligger i Brasil.

Regnskogen i Amazonas har enorm betydning for klimaet på jorda, og mange frykter hva som vil skje med Bolsonaro som president. Foto: ANTONIO SCORZA / AFP

Regnskogen i Amazonas er blitt kalt «verdens lunge» for sin unike betydning for klimaet på jorda.

Men «verdens lunge» har mange fiender – tømmerhuggere, kvegbønder og soyadyrkere, for å nevne noen, og avskogingen av Amazonas er en av de store truslene mot jordens klima.

Det har derfor vakt stor oppsikt, i- og utenfor Brasil, at landet nå kan få en president som synes lite opptatt av å bevare regnskogen.

– Slutt på tullet

Jair Bolsonaro har ved flere anledninger understreket sin støtte til industrilandbruket og dets interesser. I et TV-intervju nylig uttalte han følgende:

– I dag tar man livet av folk i landbruket. Alt dreier seg om å beskytte miljøet. Jeg vil få slutt på dette. Vi skal legge miljødepartementet under landbruksdepartementet, og da blir det slutt på dette tullet.

– Amazonas er et område av enorm økonomisk verdi, og disse verdiene skal vi nå utnytte, til beste for det brasilianske folk, sier Jair Bolsonaro.

– Dystre utsikter

Brasil-eksperten Torkjell Leira er bekymret for Bolsonaros miljø- og klimapolitikk. Foto: Universitetet i Oslo

– Hvis vi skal ta Bolsonaro på ordet blir det full brems når det gjelder interessene for miljø og urfolk, og full gass når det gjelder veibygging, hogst og ekspansjon i landbruket.

Det sier samfunnsgeograf Torkjell Leira, Brasil-ekspert og forfatter av boken "Kjempen våkner".

– Jeg frykter også økt vold mot miljøaktivister, som følge av Bolsonaros aggressive språkbruk, sier Brasil-eksperten, som understreker at det er mye usikkerhet knyttet til hvilken politikk den omstridte presidentkandidaten vil føre dersom han blir valgt.

– Bolsonaro truer planeten

Internasjonale nyhetsmedier har den siste tiden viet stor oppmerksomhet til Jair Bolsonaros uttalelser om miljø- og klima, og i en artikkel i Washington Post er overskriften: «Slik truer Bolsonaro planeten».

I artikkelen er klimaforsker Paulo Artaxo ved Universitetet i São Paulo nådeløs i sin dom:

– Bolsonaro er det verste som kan skje med miljøet.

Og Bolsonaros miljøutspill har i høyeste grad interesse for Norge og norske myndigheter.

Norge og Amazonas

Jair Bolsonaro vil styrke industrilandbrukets interesser i Amazonas. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

For 10 år siden besluttet norske myndigheter å støtte det nystartede Amazonas-fondet, som den brasilianske regjeringen opprettet for å redde regnskogen fra avskoging og ødeleggelse.

Det norske bidraget utgjør mer enn 90 prosent av fondet, og det er til nå utbetalt rundt 7,3 milliarder kroner.

Men forutsetningen for utbetaling er at Brasil kan dokumentere redusert avskoging i Amazonas.

De siste par årene har avskogingen økt, og mange frykter at denne tendensen vil forsterke seg kraftig under en Bolsonaro-regjering.

– Undergraver avtalen

Brasil-eksperten Torkjell Leira ser store utfordringer for klima- og miljøsamarbeidet mellom Norge og Brasil hvis Jair Bolsonaro blir valgt til president.

– Grunnlaget for støtten fra Norge er at avskogingen går ned, men alt det Bolsonaro sier tyder jo på at det motsatte vil skje, sier Leira, som likevel tror det skal mye til før et så viktig samarbeidsprosjekt blir skrinlagt.

– Jeg vil tro at norske myndigheter vil strekke seg langt for å fortsette samarbeidet. Det kommer jo en tid etter Bolsonaro, minner han om.

Forfatteren Arne Halvorsen skriver bok om den norske klimasatsingen i Brasil. Han ser mørkt på utviklingen. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Ut av Amazonas-fondet?

Forfatteren Arne Halvorsen tror ikke den norske klimasatsingen i Brasil vil fortsette, dersom Jair Bolsonaro kommer til makten og iverksetter den politikken han har varslet.

– Med økt avskoging blir det snakk om å betale stadig mindre til Brasil, og da blir det jo nesten ingen penger til miljøprosjektene som skal redde regnskogen, sier Halvorsen.

– Jeg ser derfor veldig mørkt på den norske klima- og miljøsatsingen gjennom Amazonas-fondet, sier Halvorsen.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen svarer følgende om framtiden til den norske klimasatsingen i Brasil:

– Brasils bidrag til å redusere avskogingen i Amazonas har vært blant de viktigste tiltakene for å bremse klimaendringene det siste tiåret, sier Elvestuen, og legger til:

– Vi ønsker å videreføre det gode samarbeidet med Brasil også i framtiden