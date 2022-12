Politiaksjon mot høyreekstreme miljøer i Tyskland

Et høyreekstremt miljø skal ha planlagt statskupp. Flere tyske medier, som Bild og Zeit, omtaler politiaksjonen.

Boliger, jakthytter og bilverksted skal være gjennomsøkt. 52 personer er mistenkt, 25 av dem er pågrepet.

Personene sies å tilhøre Reichsbürger-bevegelsen, som benekter eksistensen av Forbundsrepublikken Tyskland som legitim og suveren stat.

Blant de 52 siktede er tidligere elitesoldater og et tidligere AfD-medlem i Forbundsdagen, skriver kringkasteren ARD.

Etterforsket siden august

Etterforskerne hadde sporet opp den hemmelige alliansen rundt en mann bosatt i Hessen, skriver Bild.

Klokka seks i morges stormet politiet et hus i Wannsee i Berlin.

Minutter senere skjedde det samme i en jakthytte i Bad Lobenstein.

Samtidig rykket betjentene inn i rundt 30 eiendommer i Baden-Württemberg.

Et bilverksted og et snekkerverksted i Erzgebirge i Sachsen ble stormet

De føderale sikkerhetsmyndighetene ble gjort oppmerksom på mistanken om en «antikonstitusjonell gruppe» i slutten av august.

Etterforskningen ledes av riksadvokaten, og foreløpig går siktelsen ut på mistanke om dannelse av en terrororganisasjon, ifølge Zeit.

Ville avskaffe forbundsrepublikken

Ifølge riksadvokaten har gruppa forberedt omveltninger i Tyskland siden november 2021, og har vært villige til å bruke vold, skriver ZDF.

De har dannet et råd, en slags regjering. I tillegg skal det ha blitt etablert en militær gruppe som har drevet skytetrening.

Tysk politi utenfor en adresse i Frankfurt onsdag morgen. Foto: TILMAN BLASSHOFER / Reuters

Dagens aksjon blir knyttet til en allerede kjent etterforskning, skriver ARD. Den omhandler fire menn og en kvinne som skal ha planlagt et angrep på Tysklands helseminister Karl Lauterbach.

Flere av de mistenkte i dagens aksjon er også aktive motstandere av Tysklands koronatiltak.

Rundt 50 kvinner og menn er anklaget for å ha dannet terrororganisasjonen med det mål å avskaffe forbundsrepublikken og etablere en stat etter modell av det tyske riket i 1871. Gruppa kom ikke så langt.

Personer med innflytelse

ARD skriver at de blant annet planla å angripe landets strømforsyning.

Zeit skriver at gruppa også hadde planer om å ta medlemmene av parlamentet, Forbundsdagen, som gisler.

Siden flere av de arresterte er tidligere soldater med spesiell militær trening, ble gruppa sett på som spesielt farlig.

Offiserer fra flere spesialenheter samarbeidet for å arrestere de mistenkte.

Av de arresterte skal en være arrestert i Østerrike og en i Italia, skriver ZDF.

Ifølge Bild er flere av de arresterte velstående personer med innflytelsesrike posisjoner. Tidligere soldater fra Bundeswehr skal også være involvert i kupplanene.

Ifølge avisa skal flere av dem ha vært i besittelse av lovlig kjøpte våpen.

Medlemmer av gruppen skal ha møttes der flere ganger i løpet av dette året.

Ledet av tysk prins

Ifølge informasjon fra ARD er en mann ved navn Heinrich Reuss sentral i gruppen. Han omtales som prins Heinrich XIII.

Han er ennå ikke pågrepet, ifølge ZDF. Prinsen har tidligere vakt oppsikt for taler med antisemittisk innhold.

Familien til Reuss tar avstand fra prinsen, og kaller ham en forvirret, gammel mann som sugde til seg konspirasjonsteorier, skriver ZDF.

Reuss er født inn i et fyrstehus fra Thüringen og skal ifølge etterforskere vært påtenkt som ny regent i landet.

71-åringen har i flere år snakket offentlig om etableringen av et nytt tysk rike. I 2019 dukket han for eksempel opp som foredragsholder på «Worldwebforum» i Sveits der han hevdet at Tyskland ikke var en suveren stat, men fortsatt var kontrollert av de allierte.

I en video på internett beskriver han staten og rettsvesenet som «selskaper».

Reuss er en selvstendig næringsdrivende finanskonsulent i Frankfurt am Main og eier en jakthytte i Thüringen.