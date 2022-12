Kupp i Tyskland: Var Reichsbürger-bevegelsens planer en reell trussel?

Tyske PST har lenge overvåket bevegelsen som skal ha lagt planer om å gjennomføre et statskupp i Tyskland lenge. Politiet mener at cirka 20.000 personer er mer eller mindre knyttet til gruppen.

– Det de tyske overvåkerne regner som den største trusselen mot det tyske demokratiet, er det ytre høyre og slike bevegelser.

Det sier Astrid Sverresdotter Dypvik som er redaktør i tidsskriftet Syn og segn og som har skrevet bok om ytre høyre i Tyskland.

Mente folket ville slutte seg til

Rundt 50 kvinner og menn er anklaget for å ha dannet terrororganisasjonen med mål om å avskaffe forbundsrepublikken og etablere en stat etter modell av det tyske riket i 1871.

– Mange av dem har hatt en ide om at hvis de satte i gang et statskupp, er det mange andre i folket som vil følge etter. At de er en slags elite som andre vil slutte seg til, sier Dypvik til NRK.

Hun sier at det er flere samfunnstopper blant dem. Flere personer knyttet til miljøet har vært involvert i voldelige handlinger, og noen av dem har vært overvåket siden 2016.

– Ingen støtte blant folk flest

På spørsmål om hun tror mange tyskere ville støttet et slikt kuppforsøk, svarer Dypvik at de fleste som er aktive i dette høyremiljøet ikke følger den vanlige offentlige debatten i landet. Hun sier de henter all sin informasjon fra alternative medier. De er ikke så opptatt av det flertallet mener.

– De har ingen støtte i det brede laget av folket. Men de jo ikke demokrater, så de bryr seg ikke om at flertallet er imot dem.

Dypvik sier sikkerhetstjenesten følger med på hva de gjør for å forhindre voldelige aksjoner. Og hun påpeker at disse miljøene har hatt stor tilstrømming de siste årene.

– Så det er en stor og sterk understrøm i Tyskland som er misfornøyd. Som tror at landet holder på å falle sammen, sier hun.

Astrid Sverresdotter Dypvik sier ekstremistene blir overvåket for å forhindre voldelige aksjoner. Hun mener de har liten støtten blant folk flest. Foto: Tove K. Breistein

Reichsbürger-bevegelsen

De mistenkte og arresterte i dagens aksjon er en sammensatt gruppe som er knyttet til den såkalte Reichsbürger-bevegelsen.

– Denne bevegelsen mener at dagens Tyskland er en illegitim stat som er kontrollert av seiersmaktene etter annen verdenskrig.

Dypvik sier Riksborgerbevelsen mener Tyskland før 1918, da landet var en keiserstat, er den legitime tyske staten. Kuppmakerne ville sette inn prinsen av Reuss som sin nye statsleder.

Hun forklarer at han er en av flere prinser i Reusslekten, og sier han er blitt mer og mer tilhenger av konspirasjonsteorier den siste tiden. Familien skal ha tatt avstand fra mannen, og kaller han en eldre, forvirret mann.

Reichsbürger-bevegelsen anerkjenner ikke politikerne i den tyske riksdagen, de aksepterer ikke den tyske føderasjonen. Foto: LISI NIESNER / Reuters

Reichsbürger-bevegelsen mener staten ikke skal bestemme over landets borgere. Bortsett fra det, har de ingen klar ideologi eller noen tydelig talsperson.

Politifolk drept i sammenstøt

Flere i bevegelsen nekter å betale skatt, og noen av dem samler våpen ulovlig. Noen medlemmer har erklært egne landområder for selvstendig land. De har trykket egne pass, førerkort og flagg og T-skjorter, skriver Deutsche Welle. At slike aktiviteter er forbudt bryr de seg ikke om, siden de jo ikke anerkjenner landets myndigheter.

I noen tilfeller har liv gått tapt i sammenstøt mellom politi og medlemmer.

I 2016 ble en politimann drept da et medlem nektet å forlate en eiendom han hadde erklært for eget land, melder kringkasteren ARD. Samme år ble en annen politimann drept i et forsøk på å beslaglegge ulovlige våpen.

– De er klart høyreekstreme og de er antisemittiske, sier Dypvik.

De har blitt overvåket fordi de er motstandere av den tyske grunnloven, forklarer hun videre. Dypvik sier at hvis bevegelsen hadde vært nazistisk, ville det blitt forbudt. For i Tyskland er det forbudt å være en nazistisk forening.

– Men disse er jo helte i grenseland, sier Astrid Sverresdotter Dypvik.

Tror heller ikke på kupp

Også lederen for Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo Tore Bjørgo sier det er lite sannsynlig at det ville blitt gjennomført noe kupp.

Det som er nytt nå er omfanget av planer om kupp, og hvilke personer de har fått med seg, sier han.

– Det som er spesielt denne gangen er at det involverer personer med høy sosial status og kompetanse. Det er personer med adelig bakgrunn, personer som har sittet i Riksdagen og personer med militær spesialtrening.

Han mener det ikke er særlig realistisk at grupperingen kunne klart å gjennomføre et kupp. Men han mener likevel det var avgjørende at tysk politi aksjonerte mot planene nå.

– Hvis forsøket hadde blitt gjennomført, ville det ført til voldelige konfrontasjoner. Og det er det veldig sannsynlig at mennesker hadde mistet livet.