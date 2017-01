Det er den amerikanske ambassaden i Oslo som skriver i en pressemelding at nordmenn med doble statsborgerskap fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria, kan søke om visum ved ambassaden.

Presiseringen kommer etter at det har vært usikkerhet om innreiseforbudet som president Donald Trump har innført også gjelder personer med dobbelt statsborgerskap.

I pressemeldingen skriver ambassaden at det til syvende og sist er amerikanske myndigheter ved grensen som tar den endelige avgjørelsen om en person slipper inn eller ikke.

Ifølge USAs ambassade i Oslo kan personer som har dobbeltstatsborgerskap søke om visum for å reise til USA. Foto: Aleksander Andersen, Aleksander Andersen / NTB scanpix

Trump-debatt i Parlamentet

Om USAs president Donald Trump får lov til å reise til Storbritannia skal debatteres i Det britiske Parlamentet 20. februar. Foto: YURI GRIPAS / Reuters

USAs president Donald Trumps innreiseforbud har skapt store reaksjoner verden over. Så langt har 1,6 millioner briter skrevet under på et opprop mot Trumps planer om å besøke Storbritannia. Dette har ført til at Det britiske parlamentet vil debattere Trumps statsbesøk til landet.

Den britiske regjeringen har avvist oppropet om å nekte Donald Trump å besøke landet. Regjeringen mener det ville «ødelagt alt» samtalene mellom Theresa May og Trump har oppnådd.

Den irakiske nasjonalforsamlingen har svart på innreiseforbudet ved å innføre et innreiseforbud for amerikanske borgere, ifølge to av landets folkevalgte, skriver nyhetsbyrået AP.

Støtte fra Ryan

Leder i Representantenes hus Paul Ryan gir i dag sin fulle støtte til Trumps strenge immigransjonspolitikk. Ifølge nyhetsbyrået AP skal Ryan i dag bedt lovgivere om å støtte den kontroversielle presidentordren om å nekte innreise til USA for sju land.

Også Polens utenriksminister Witold Waszczykowski har gitt sin støtte til Trumps innreiseforbud for folk fra sju hovedsaklig muslimske land. Norges utenriksminister Børge Brende (H) har kalt beslutningen for «sterkt beklagelig».