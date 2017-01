Trumps innreiseforbud vekker reaksjoner verden over

– Vi skal være besluttsomme i kampen mot terror, men jeg synes ikke det er riktig å skjære så mange mennesker fra enkeltland over én kam, skriver Erna Solberg i en epostkommentar til den nye forordningen fra den nye amerikanske administrasjonen.

Solberg sier til NRK at hun tror tiltaket kan virke mot sin hensikt.

Norge skal fortsatt ta imot flyktninger

– Norge gjør en stor innsats på dette området både i nærområdene og med dem vi tar til Norge. Dette ansvaret har også USA. Det er bekymringsfullt at de stanser mottaket av kvoteflyktninger, sier Solberg.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sier den norske politikken på dette området ligger fast og understreker via sin talsmann at Norge skal fortsette å ta imot kvoteflyktninger.

– Norge tar et stort ansvar ved å ta imot kvoteflyktninger gjennom FNs høykommissær for flyktninger, sier hun og viser ellers til utenriksdepartementet når det gjelder utenrikspolitiske forhold.

Utenriksminister Børge Brende sier til NRK at Trumps beslutning er «sterkt beklagelig».

– Forbudet kan skape flere konflikter, økte spenninger og skaper mer mistillit. Det er tvilsomme virkemidler i kampen mot terror, skriver Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på sine Facebookside.

Sverige og Danmark: – Uklokt og bekymringsfullt

Også i våre naboland reagerer politikere på at alle innbyggere fra sju hovedsakelig muslimske land de neste tre månedene blir nektet å komme inn i USA. Det gjelder også når de har visum, oppholds- og arbeidstillatelse.

– Trumps gruppebeslutning om å blokkere folk fra bestemte land er uklok. Vi skal bedømme og møte hverandre som individer, skriver den danske utenriksministeren Anders Samuelsen på Facebook.

Også Sveriges utenriksminister Margot Wallström reagerer på Trumps beslutning.

– Dypt bekymret for USAs beslutning om ikke å tillate innreise for folk fra bestemte land. Skaper mistillit mellom mennesker, skrev hun på Twitter lørdag.

Storbritannia: – Uenig i tiltaket

– Vi er ikke enige med en slik tilnærming og vil ikke gjøre det samme, sier en talsmann for statsminister Theresa May. Foto: UMIT BEKTAS / Reuters

Den britiske statsministeren Theresa May sier hun «ikke er enig» i den amerikanske beslutningen. En talsmann for May sier Storbritannia vil kontakte amerikanske myndigheter hvis britiske borgere blir berørt av forbudet.

Utenriksminister Boris Johnson tvitrer at det er feil og splittende å stigmatisere på bakgrunn av nasjonalitet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tyskland: – Ikke mulig å rettferdiggjøre

En talsmann for forbundskansler Angela Merkel sier at hun mener det ikke er mulig å rettferdiggjøre at mennesker med en bestemt bakgrunn eller tro blir satt under generell mistanke, selv ikke når man begrunner det med kamp mot terrorisme.

Talsmannen sier hun hadde «forklart» forpliktelsene overfor flyktninger som ligger i Genève-konvensjonen da hun snakket med Trump på telefonen lørdag.

Også Belgia er imot innreiseforbudet sier statsminister Charles Michel til nyhetsbyrået Belga, mens Sveits' utenriksminister Didier Burkhalter mener det er i strid med Genèvekonvensjonen.

Iran: – Gave til ekstremister

Iran mener USAs innreiseforbud er en gavepakke til ekstremister.

– Muslimforbudet vil i historien bli husket som en stor gave til ekstremistene og deres tilhengere, skriver utenriksminister Mohammad Javad Zarif.

Irak vurderer å gjengjelde innreiseforbudet og nekte amerikanere adgang til landet. Utenrikskomiteen i nasjonalforsamlingen har oppfordret regjeringen til å gjengjelde tiltaket.

– Vi løser ikke problemer ved å bygge murer, side den tunisiske statsministeren Binali Yildirim.

Fra det muslimske landet Indonesia er reaksjonen at man beklager Trumps forordning, melder Reuters.

Mens Canadas statsminister Justin Trudeau sier at flyktninger som er avvist av USA er velkomne til hans hjemland.

– Til dem som flykter fra forfølgelse, terror og krig: Canadiere ønsker dere velkommen, uavhengig av hva dere tror på, skriver Trudeau.

Trump forsvarer seg – og får støtte

Kritikken ser ikke ut til å gjøre inntrykk på den amerikanske presidenten. Søndag morgen (lokal tid) tvitret han at USA trenger sikre grenser og en ekstrem kritisk gjennomgåelse.

– Se hva som skjer i Europa, ja i verden – situasjonen er forferdelig!

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den tsjekkiske presidenten Milos Zeman roser Trump fordi han er opptatt av innbyggernes sikkerhet.

– Han beskytter sitt land. Nettopp det den europeiske eliten ikke gjør, tvitret presidenten Zemans talsmann.

Den tidligere lederen av det innvadrerkritiske partiet UKIP, Nigel Farage, sier til BBC at han støtter Trumps tiltak og oppfordrer Storbritannia til å innføre lignende regler.