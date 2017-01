Forbudet, som gjelder folk fra flere muslimske land, skapte kaos på mange amerikanske flyplasser natt til søndag norsk tid. Reisende som var i lufta da presidenten signerte ordren har blitt anholdt på flyplassen i påvente av utsendelse.

Nå har imidlertid en føderal dommer i Brooklyn avgjort at to irakiske menn med gyldig visum ikke skal sendes ut av landet. I stedet er de innvilget midlertidig opphold i USA. Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen ACLU, som trakk saken inn for rettsvesenet, vil avgjørelsen også gjelde alle andre saker hvor folk har kommet til landet med det som i utgangspunktet var gyldige visum, ifølge ABC News.

Det amerikanske sikkerhetsdepartementet sier i en uttalelse at de vil følge dommerens avgjørelse.

Flere statsadvokater i USA diskuterer nå om de skal utfordre president Donald Trump i en domstol på bakgrunn av de nye innvandringsrestriksjonene som er innført i landet, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Seier!

Organisasjonen sier til Reuters at det dreier seg om mellom 100 og 200 personer.

– Seier! Vårt rettsvesen virket i dag slik det skal, som en skanse mot myndighetsmisbruk eller ulovlig politikk, skriver ACLU på Twitter.

Ifølge Buzzfeed tok retten stilling til hvorvidt folkene som er rammet av innreiseforbudet vil kunne stå overfor «uopprettelig skade» dersom de blir deportert.

Den nye presidentordren, som ble undertegnet fredag, stenger nye syriske flyktninger ute av USA på ubestemt tid. I tillegg får folk fra flere land, hovedsakelig muslimske, ikke slippe inn i USA de neste 90 dagene, inntil nye kontrollrutiner er på plass. Dermed har folk med gyldige visum blitt nektet adgang på flyplasser i USA.

Formålet med de nye reglene er ifølge presidenten å «holde radikale, islamistiske terrorister» utenfor USA

Forvirring

På JFK-flyplassen i New York var minst 2.000 demonstranter samlet i protest mot ordren lørdag, og det meldes også om store demonstrasjoner i på flyplassene i Washington, Chicago, Minneapolis, Denver, Los Angeles, San Francisco og Dallas.

PROTEST: «Slipp dem inn» sto det blant annet på skiltene som de fremmøtte utenfor JFK-flyplassen i New York hadde med seg. Foto: Stephanie Keith / AFP

De nye reglene har ført til stor forvirring om hvem som får lov til å slippe inn i landet. Selv om strandede flypassasjerer nå får slippe inn, er det fortsatt mange flyktninger med migrasjonspapirene i orden som var klare til å reise til USA.

Innreiseforbudet skaper også problemer for luftfarten, ifølge luftfartsorganisasjonen IATA. Flymannskap med pass fra for eksempel Iran og Irak får ikke reise inn i USA.

I tillegg er situasjonen usikker for mange USA-bosatte utlendinger. Den syriskfødte klarinettisten Kinan Azmeh har bodd i USA de siste 16 årene og er på konsertturné i Midtøsten, hvor han blant annet skal spille sammen med den kjente cellisten Yo-Yo Ma. Nå aner han ikke om han kan komme tilbake.

– Jeg vet ikke hva som skjer. New York er like mye hjem for meg som Damaskus. Jeg vet virkelig ikke hvordan jeg skal reagere, sier han.

– Fungerer fint

Menneskerettighetsgrupper og andre motstandere av de nye reglene forbereder seg nå på en langvarig kamp.

– Vi må kjempe mot denne presidentordren i gatene, i rettssalene, hvor som helst, når som helst. Vi må stå imot. Vi må slåss, sier det demokratiske kongressmedlemmet Jerrold Nadler, som selv dro ut til JFK-flyplassen for å demonstrere.

Donald Trump sa tidligere lørdag at han er fornøyd med innreiseforbudet.

– Det fungerer veldig fint. Du ser det på flyplassene, du ser det overalt, sa Trump til reportere i Washington.

Da hadde allerede flere begynt å samle seg i protester.

– Vi kommer til å ha et veldig, veldig strengt forbud, og vi kommer til å ha ekstrem kontroll, noe vi burde hatt i dette landet i mange, mange år, sa Trump.