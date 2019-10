Pelosi sa etter møtet at presidenten åpenbart var rystet etter at både demokrater og republikanere har kritisert hans tilbaketrekking av amerikanske styrker fra det nordlige Syria.

– Vi var vitne til at Trump fikk et sammenbrudd. Demokratene kunne ikke fortsette møtet fordi Trump ikke kunne forholde seg til realitetene, sa Pelosi.

Lederen av Representantenes hus Nancy Pelosi (D) forlater møtet med Donald Trump sammen med minoritetslederen i Senatet Chuck Schumer (D). Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Demokratenes mindretallsleder i Senatet, Chuck Schumer, sier at Trump skal ha kalt Pelosi en «tredjerangs politiker».

– Han var frekk, særlig mot Pelosi, sier Schumer.

Trump har slått tilbake på Twitter. Han skriver at Pelosi trenger hjelp raskt.

– Enten er det noe feil under topplokket hennes, eller så liker hun rett og slett ikke det fantastiske landet vårt, skrev presidenten.

Trump skriver at det var Pelosi som fikk et sammenbrudd under møtet, og at hun er en syk person som folk bør be for.

Tverrpolitisk kritikk mot Trump

Møtet ble holdt fordi Det hvite hus ønsket å drøfte situasjonen i Syria med ledelsen av de to kamrene i Kongressen.

Representantenes hus hadde like før vedtatt en fordømmelse av president Donald Trumps tilbaketrekking fra det nordlige Syria. Vedtaket ble gjort med 354 stemmer mot 60, som er en sjelden tverrpolitisk enighet om å kritisere presidenten.

Tilbaketrekkingen av USAs soldater førte til at Tyrkia kunne gå til militært angrep på kurderne nord i Syria. Kurderne har vært USAs allierte i kampen mot IS.

Recep Tayyip Erdogan og Donald Trump under G20 møtet i sommer Foto: HANDOUT / Reuters

Pelosi: – Åpnet for Russland i Midtøsten

Trump begynte møtet med å skryte av sitt kritiske brev til Tyrias president, Recep Tayyip Erdogan, der han ba Erdogan om ikke å «slakte» kurdere. Referatet fra møtet har nyhetsbyrået AP fått fra en demokrat som var til stede, men som ønsker å være anonym. Vedkommende kaller Trumps åpning av møtet en langvarig og bombastisk enetale.

Møtet fortsatte med at lederen av Representantenes hus, Nancy Pelosi, refererte fordømmelsen de folkevalgte hadde vedtatt av Trumps tilbaketrekking.

Trump skal ha kalt sin tidligere forsvarsminister. James Mattis, «verdens mest oppskrytte general». Foto: GARY HE

Deretter tok minoritetslederen av senatet, demokraten Chuck Schumer ordet. Han skal da ha referert til kritikken mot tilbaketrekkingen som er kommet fra Trumps tidligere forsvarsminister, James Mattis.

Han har understreket behovet for at USA holder sine styrker i Syria for å forhindre at virksomheten til IS kan blusse opp igjen.

Trump skal da ha avbrutt Schumer og sagt at Mattis var verdens mest oppskrytte general. Presidenten skal deretter ha sagt:

– Vet du hvorfor? Fordi han ikke var tøff nok. Det var jeg som overvant IS.

Pelosi sa deretter at Russland alltid har ønsket seg et fotfeste i Midtøsten og at president Vladimir Putin nå har oppnådd det etter USAs tilbaketrekking

– Alle spor fra deg fører til Putin, skal Pelosi ha sagt.

Dermed startet den heftige krangel som førte til at demokratene forlot møtet.