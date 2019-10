Trump i brev til Erdogan: – Ikke gjør noe dumt

Omstridt laboratorium har utført dyreforsøk i 50 år: – Har 1500 hunder og 500 aper

Det familieeide LPT-laboratoriet trues med sanksjoner fra tyske myndigheter, etter at en aktivist publiserte avslørende opptak fra innsiden. Norske dyrevernere advarer mot å tro at dyreforsøk gir tryggere medisin for mennesker.