Pave Frans har en folkelig og direkte måte å snakke på, og med korte mellomrom får han spontan applaus fra titusener av fremmøtte fra hele verden.

Paven snakker om økende pengemakt og stadig større forskjeller mellom rik og fattig, om utfordringene for miljø og klima og om moralisme i den katolske kirken.

Men bak begeistringen på Petersplassen finnes det en helt annen virkelighet: Et økende hat mot mannen som har ledet verdens største kirkesamfunn de siste årene.

– Ber for at jeg skal dø

– Det er nærmest en borgerkrig på gang i det skjulte i den katolske kirken, sier Vatikan-eksperten Marco Politi, som nettopp har gitt ut boken «Frans' ensomhet". Foto: Arnt Stefansen / NRK

– I moderne tid har vi aldri sett slike angrep mot en pave, sier Vatikan-eksperten Marco Politi, som nettopp har utgitt boken «La solitudine di Francesco» – Frans' ensomhet:

– Pave Frans er i store vanskeligheter, fordi det innenfor kirken nå er en sterk offensiv fra de konservative, der angrepene mot ham trappes opp.

– Det skjer på nettsider, i opprop, og til og med i oppslag på husveggene her i Roma, der paven beskyldes for å drive vranglære og å være en populist og en forræder mot kirken.

– Det er nærmest en borgerkrig på gang i det skjulte i den katolske kirken, sier Vatikaneksperten til NRK.

Og pave Frans selv er åpen om fiendskapen rundt ham.

– Det er en gruppe prester som ber for at jeg skal dø, sier han i et sitat i boken.

Bitter strid om innvandring

Men motstanden mot pave Frans er også sterk utenfor kirken. Og den sterke fremgangen for høyrepopulistene i Europa, USA og Brasil er en stor utfordring for paven.

Hans budskap om toleranse og gjestfrihet overfor innvandrere er blitt skarpt kritisert, blant annet i Italia, der innenriksminister Matteo Salvini fra det innvandringskritiske partiet Ligaen er blitt landets mektigste politiker. Salvini har blant annet kommet med denne uttalelser som dette:

– Vi kan ikke vende det annet kinn til mennesker som kommer til ditt hjem med et eneste mål: å kutte over strupen din fordi de tror på en annen Gud.

Italias mektigste politiker, innenriksminister Matteo Salvini, er på kollisjonskurs med paven når det gjelder innvandring. Foto: Sandro Perozzi / AP

– Folk hører mer på Salvini

Stilt opp mot slike uttalelser er pavens oppfordringer til gjestfrihet og medmenneskelighet overfor flyktningene som hentet fra en annen verden.

«Enhver fremmed som banker på vår dør gir oss en anledning til å møte Kristus», skriver pave Frans i en Twitter-melding.

Men ifølge meningsmålingene gjøre dette lite inntrykk på italienske velgere.

– Salvinis budskap er mye enklere enn pavens, sier professor Gianni Bonvicini, tidligere leder for Institutt for Internasjonale spørsmål, Italias NUPI.

– Salvini sier: Utvis migrantene. Paven sier: Ta imot dem. Og siden italienske

– Italienske velgere hører mer på høyrepopulistene enn på paven når det gjelder innvandring, sier utenriksveteranen Gianni Bonvicini i Roma. Foto: Arnt Stefansen / NRK

myndigheter ikke evner å ta imot alle som vil komme, og de andre EU-landene nekter å hjelpe, hører folk flest mer på Salvini enn på paven, sier professoren.

Fiendene posisjonerer seg

Pave Frans har sittet på Peters stol siden 2013, og han har antydet at hans pontifikat ville bli kort, kanskje 3–5 år. Men nå er de fem årene gått, og det er ikke lenger snakk om noen snarlig avgang.

Vatikan-eksperten Marco Politi slår fast at paven har ombestemt seg, fordi hans reformpolitikk og liberale kurs er helt avhengig av at han blir på sin post.

– Frans går videre med stor besluttsomhet selv om han er 82 år. Han lider ikke av noen sykdommer som skulle sette ham ut av spill på kort sikt, sier han.

– Men det er klart at hvis han ikke lenger har kraft til å ha full styring over kirken, så vil han gå av, slik forgjengeren Benedikt 16. gjorde i 2013. Og pave Frans' fiender posisjonerer seg nå aktivt for det neste pavevalget, sier eksperten.

Paven møter syriske flyktningbarn i Vatikanet. Frans har bestemt seg for å fortsette sitt pontifikat så lenge helsa holder. Foto: Ap

Frykter en «Frans den annen».

– Det neste pavevalget, konklavet, kommer til å bli beinhardt. Opposisjonen mot Frans er særlig sterk i USA, der en stor del av landets 70 millioner katolikker støtter president Donald Trump, sier Politi.

Han tror den amerikanske opposisjonen vil bringe inn metoder kjent fra valgkampen til Trump i det neste pavevalget.

– Man vil bekjempe motstanderne ved å legge frem kompromitterende opplysninger om kandidater som ønsker å videreføre pave Frans' politikk. Det viktigste for pave Frans' motstandere er å hindre at det kommer en «Frans 2.».

