Paven sier i et intervju at Ukraina ikke trenger å skamme seg hvis landet innleder forhandlinger.

– De sterkeste er de som ser situasjonen, tenker på folket og har mot til å heise det hvite flagget og forhandle, sier paven i intervjuet med den sveitsiske rikskringkasteren RSI.

Hele intervjuet med paven publiseres først 20. mars. Uttalelsen er gjengitt av nyhetsbyrået AFP.

– Ikke i tråd med kirkens lære

– Uttalelsene fra paven er ekstremt uheldige og ytterst overraskende, sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Janne Haaland Matlary, til NRK.

KRITISERER: Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Janne Haaland Matlary, sier at utspillet fra pave Frans om Ukraina er svært overraskende. Foto: NRK

Hun er katolikk og har i mange år vært medlem av det Pavelige vitenskapsakademi og medlem av Justitia et pax-rådet. Dessuten har hun representert den Hellige Stol (Vatikanet) i mange FN-konferanser.

Haaland Matlary understreker at det paven sier ikke er i tråd med kirkens lære om en «rettferdig krig», slik det beskrives i Katekismen.

Det innebærer at det ikke kan finnes fred uten rettferdighet. Og at en stat som utsettes for aggresjon har rett til å forsvare seg og bli hjulpet av andre.

Dette prinsippet er også nedfelt i FN-pakten, i tillegg til at FN har en politikk på rettferdig krig.

KJEMPER MOT OKKUPANTENE: Ukrainske militære styrker i Donbas øst i Ukraina. Foto: AFP

Professoren viser til at kirken alltid er skeptisk til krig, og den vil alltid ønske at fredsmegling prøves ut. I Ukraina er det helt klart Russland som er skyldig i aggresjon.

– Paven burde oppfordre Russland til å trekke seg tilbake til internasjonalt anerkjente grenser. Først da kan man forhandle, sier Haaland Matlary.

Ingen forståelse i Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj avviser blankt pavens oppfordring om å innlede fredsforhandlinger.

– Kirken bør være blant folk. Ikke 2500 kilometer unna, et eller annet sted, for å mekle virtuelt mellom noen som ønsker å leve, og noen som ønsker å drepe deg, sa Zelenskyj søndag.

AVVISER: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil ikke ha fredsforhandlinger. Foto: AFP

Han sa videre at «når russisk ondskap startet denne krigen», «sto alle ukrainere opp for å forsvare seg selv. Kristne, muslimer, jøder – alle».

Zelenskyj takket alle ukrainske geistlige som samarbeider med forsvaret. Disse bidrar ved fronten med bønner og gode gjerninger, og som samtalepartnere, sa Zelenskyj.

– Dette er hva kirken er – med folket, sa han.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba har også kommentert oppfordringen.

– Flagget vårt er gult og blått. Det er under dette flagget vi lever, dør og seirer. Vi vil aldri heise noe annet flagg, sier Kuleba. Les også Russlands nye våpen: Glideflukt med 1500 kilo sprengstoff

Europeiske land fortørnet

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier at han er uenig i det pave Frans sier.

– Hvis vi ønsker en forhandlet, fredelig og varig løsning, så må vi gi militær støtte til Ukraina, sier Stoltenberg.

UTVIDER: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ønsket i dag Sverige velkommen som nytt medlem i forsvarsalliansen. Foto: Reuters

Han mener også at det som skjer rundt et forhandlingsbord er uløselig knyttet til styrken på slagmarken.

Noen av Ukrainas støttespillere har tolket utspillet som ensidig, kun henvendt til ukrainerne og som en oppfordring om å kapitulere.

– Hva med å oppfordre Putin til å ha mot til å trekke hæren ut av Ukraina uten kompensasjon? Da ville freden kommet umiddelbart uten at det er behov for forhandlinger, skrev Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski på X.

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock retter skarp kritikk mot pave Frans fordi han oppfordrer Ukraina til å innlede fredssamtaler med Russland.

SVEKKET: Pave Frans har hatt problemer med helsa de siste årene. Foto: Reuters

– Jeg forstår det ikke. Enkelte ting kan man bare forstå om man ser det med egne øyne, sier Baerbock, som har besøkt Kyiv flere ganger siden den russiske invasjonen for to år siden.

I et intervju med den tyske kringkasteren ARD forteller Baerbock blant annet om sine møter med ukrainske barn.

– Jeg har spurt meg selv om hvor paven er. Paven må kjenne til dette, sier hun.

Tyskland er Ukrainas nest største leverandør av våpen og ammunisjon, og Baerbock understreker viktigheten av å bistå landet.

– Dersom ikke ukrainerne og deres allierte viser styrke nå, så vil det aldri bli fred, sier hun.

Russiske ledere positive

Russiske myndigheter er derimot positive til utspillet fra pave Francis.

– Det er ganske forståelig at han er positiv til forhandlinger, sier president Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov ifølge nyhetsbyrået Reuters.

FORSTÅR: Russlands president Putin er godt fornøyd med uttalelsene til pave Frans. Her sammen med militære ledere. Foto: AP

Han viser til at Russland flere ganger har gått inn for forhandlinger, men at Ukraina ikke har gått med på det.

Også Det russiske utenriksdepartementet har uttalt seg om saken. Der heter det at paven ber vestlige land om å forlate sin ambisjon om å slå Russland og innrømme sine feil i krigen i Ukraina. Det melder det italienske nyhetsbyrået ANSA.

– Gavepakke for Putin

Professor Haaland Matlary sier det er spesielt at paven uttaler seg så kategorisk om den pågående krigen i Europa.

Men hun understreker at det har kommet mange og veldig uklare uttalelser på flere områder fra kirkelederen de siste årene.

– Det virker ikke som om medarbeiderne rundt denne paven spiller den samme rollen

som under tidligere kirkeledere.

Haaland Matlary er ikke overrasket over at utspillet om hvitt flagg og forhandlinger har fått positiv omtale i Kreml.

– Det pave Frans sier er en gavepakke for Putin. Det er ikke hver dag han får støtte fra en kirkeleder som representerer 1,3 milliarder troende.