Salvini trommer sammen høyrepopulistisk front i Milano

I Milano lørdag samles tolv høyrepopulistiske partiledere med franske Marine Le Pen, nederlandske Geert Wilders og italienske Matteo Salvini blant deltakerne.

Antirasister og antifascister har varslet demonstrasjoner i protest mot de europeiske nasjonalistpartienes valgkamparrangement i Italia.

Til tross for at de deler sitt syn på islam og motstand mot innvandring, multikultur, EU generelt og venstreorientert politikk klarer ikke de nasjonalistene å slå seg sammen i en blokk foreløpig.

Alessandro Panza. Foto: Filip Huygens / NRK

– Forsvare de små samfunnene

Flere tusen tilhengere av Ligaen fra Italia samlet seg ved katedralen i Milano, der partilederne holdt appeller og innlegg.

– Vi vil forsvare de små samfunnene i Europa, vi vil styrke grensene og forsvare små selvstendige bedrifter og folk mot de store kapitalistene, sier Alessandro Panza. Han representerer partiet Ligaen, og er kandidat til EU-parlamentet.

– I hvert land driver hvert parti sin egen kampanje med egne saker, og så kommer vi sammen her om de sakene og verdiene vi deler. Vi forventer at Ligaen gjør det sterkt i Europa, og at våre venner vil gjøre det sterkt i sine land. Vi får vite hvor mye folk slutter opp om oss etter valget, sier Panza til NRK.

– Liv og død

Ennå er de høyreradikale nasjonalistene delt i tre blokker i et innviklet nettverk av allianser i EU-parlamentet. De tre er ENF, Europeiske konservative (ECR) og Frihet og direkte demokrati i Europa (EFDD).

Le Pens Nasjonal samling-parti (RN) og Salvinis Ligaen tilhører alliansen ENF i dag. I ENF inngår også Østerrikes Frihetsparti FPÖ, Belgias Vlaams Belang og Nederlands PVV, hvis partileder Geert Wilders også er i Milano lørdag.

– Hjelp oss å bli det største europeiske partiet, å ta tilbake nøklene til hjemmet vårt, sa Salvini i forrige uke, da han drev en hektisk kampanje rundt i eget land.

– De europeiske valgene er et valg mellom liv og død, mellom fortid og framtid, et fritt Europa eller en islamsk fryktbasert stat, fortsatte han.

Motdemonstranter gjør seg klare i Milano. Foto: Philip Lote / NRK

Motdemonstrasjon

Milano er hjembyen til lederen for Ligaen, innenriksminister Matteo Salvini. Sylvia Carabelli en av dem som organiserer en motdemonstrasjon i Milano lørdag.

– Vi skammer oss. Derfor protesterer vi. Salvini bruker Milano til å avslutte sin valgkamp før EU-valget, og til å invitere likesinnede partier fra hele Europa. Vi vil vise at Milano ikke tilhører Salvini, sier Carabelli.

– Vi vil vise at det er innbyggere i Milano som har et annet syn på flyktninger, som ikke ser på kvinner som kun mødre, og at vi er en multikulturell by med mange forskjellige folk som hjelper hverandre, sier hun.

Sylvia Carabelli. Foto: Philip Lote / NRK

Kryssende interesser

To som ikke møtte opp i Milano lørdag, var Ungarns statsminister Viktor Orbáns og hans parti Fidesz og Polens høyreorienterte regjeringsparti Lov og rettferdighetspartiet (PiS).

Orbán har sagt han beundrer Salvini og ønsker et samarbeid, men han vil ikke inn i en allianse med Le Pen.

Mindre partier som Bulgarias Volya eller Slovakias Sme Rodina, som kanskje bare vinner ett sete i EU-parlamentet, var derimot ventet i Milano.

Mens Salvini og Le Pen har nære bånd til Russland og president Vladimir Putin, er østeuropeiske nasjonalistpartier mye mer skeptiske til å være for tett på tidligere storebror i øst.

Kritikere av møtet i Milan har også påpekt at et samarbeid mellom Ligaen i Italia og Alternativ for Tyskland (AfD) vil være helt umulig.

– Salvini ønsker for eksempel et system for fordeling av flyktninger i Europa, mens [Jürg] Meuthen ikke vil ha en eneste flyktning. Dessuten ønsker ikke Meuthen å gi en cent til Sør-Europa, uttaler Sven Giegold, som representerer De grønne i EU-parlamentet, til det italienske nyhetsbyrået AGI.

Ifølge meningsmålingene ligger Ligaen an til å gå fra seks til 26 medlemmer av EU-parlamentet, Le Pens RN fra 15 til 20 og Tysklands AfD fra ett til 11.