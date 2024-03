Forrige sommer-OL, de pandemi-forsinkede olympiske lekene i Tokyo i 2021, sto det i utøvernes regelbok at de skulle begrense all fysisk kontakt og omgang.

Arrangørene hadde 160.000 kondomer tilgjengelig, men kalte dem «suvenirer til å ta med hjem», ifølge blant andre The Guardian. Mye av det samme gjaldt for vinter-OL i Beijing.

Nå ligger det til rette for at mer enn den olympiske ild kan tennes når tusenvis av OL-deltakere samles i Paris til sommeren.

Ifølge Sky News, som har intervjuet OL-landsby-direktør Laurent Michaud, håper OL-toppene at blant annet pappsenger og kondomer kan bidra til å forene «en verden splittet av koronavirus og konflikter».

300.000 kondomer

De kommende lekene skal gå av stabelen fra 26. juli til 11. august i den franske hovedstaden.

OL-landsbyen ligger i Saint-Denis, en forstad nord i Paris. Direktør Michaud sier de kommer til å ha 14.250 atleter boende der, og at de sikter mot å ha 300.000 kondomer tilgjengelig.

FRI FLYT: Nok en gang deles kondomer ut i OL. Kondomene på bildet ble delt ut i forbindelse med åpningen av Gay Games-landsbyen i Paris i august 2018. Foto: Regis Duvignau / Reuters

– Det er en kvantitet som sikrer at alle får det de forventer og trenger, sier Michaud.

Pappsenger

Den franske OL-landsbyen har også gått for sengerammer av papp, selv om det i Tokyo ble spredd falske rykter om at sengene der var laget av papp for å skremme utøverne fra å ha sex. Nyhetsbyrået AFP var blant dem som faktasjekket saken.

SENGEHYGGE: Bilde fra et soverom i OL-landsbyen i Saint-Denis tatt i februar. Foto: Ian Langsdon / AFP

Men franskmennene understreker at deres miljøvennlige sengerammer av papp er laget for å tåle opptil 250 kilo.

Ingen champagne

Arrangørene har også laget en egen Village Club i landsbyen, der utøverne kan samles sosialt.

– Men det blir ingen alkohol der, selvfølgelig. Det blir ingen champagne i landsbyen. Men de kan selvsagt få så mye champagne de vil i Paris, sier Michaud.

Utøverlandsbyen er på størrelse med 70 fotballbaner og er bundet sammen med en bro over Seinen.

Også under vinter-OL i Beijing i Kina i 2022 ble det delt ut kondomer. Da var 150.000 tilgjengelig, men det ble samtidig hengt opp skilt der arrangørene anbefalte utøverne å vente med å bruke kondomene til etter lekene var over.

I OL i Rio i 2016 var 450.000 kondomer tilgjengelige for utøverne.