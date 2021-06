Flere tusen palestinere har fylt gatene de siste dagene. De protesterer etter at 43 år gamle Nizar Banat døde da han ble pågrepet i Hebron sist torsdag, skriver den engelske avisa The Guardian.

Ifølge familien brøt rundt 20 medlemmer av de palestinske sikkerhetsstyrkene seg inn i boligen hans og angrep ham fysisk.

Banat skal ha blitt slått med køller og ha blitt utsatt for gass, før han ble avkledd og ført bort. Han ble innlagt på sykehus der han ble erklært død, skriver NTB.

Banat er ingen hvem som helst.

Anklaget den sittende presidenten

I flere år har han anklaget den palestinske presidenten Mahmoud Abbas og hans innerste krets for omfattende korrupsjon. Banat har ment at Abbas, som har sittet ved makta i 16 år, har blitt mer og mer autoritær.

I år hadde han tenkt å stille til valg til nasjonalforsamling, men valget har blitt utsatt på ubestemt tid.

Avdøde Nizar Banat var en palestinsk aktivist og kritiker av president Abbas. Torsdag døde han ble pågrepet i sitt hjem torsdag. Foto: Nasser Nasser / AP

Palestinske selvstyremyndigheter lover at dødsfallet skal etterforskes.

Det er ikke godt nok, mener palestinske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner. De krever en uavhengig gransking.

Siden dødsfallet har palestinere demonstrert hver dag. Tirsdag er det varslet generalstreik på Vestbredden.

En mann sørger over avdøde Nizar Banat. Den palestinske aktivisten døde etter å ha blitt pågrepet i sitt hjem sist torsdag. Ifølge familien ble han utsatt for vold. En fetter av Banat var til stede da han ble arrestert. Foto: Mosab Shawer / AFP

Demonstranter møtt med vold

I går var det protester i Ramallah, Hebron og Betlehem. Demonstrantene krever at president Abbas må gå av.

De har ikke fått gå i fred.

Sikkerhetsstyrker og tilhengere av Abbas sitt parti, Fatah, har tatt i bruk køller, metallstenger og tåregass.

Kvinnelige demonstranter skal også ha blitt utsatt for seksuelle overgrep, melder Al Jazeera.

Journalister har blitt hindra i å dokumentere det som har skjedd, ifølge den palestinske journalistorganisasjonen.

Det er ingen offisielle tall på skadde.

Sivilkledde sikkerhetsstyrker pågriper en demonstrant i Ramallah på Vestbredden. Demonstrantene skal ha blitt møtt med utstrakt vold. Foto: Ahmad Gharabli / AFP

Truet og forsøkt drept tidligere

Banat skal ha blitt truet flere ganger av de palestinske selvstyremyndighetene. I mai ble han forsøkt drept, hevder familiens advokat, Muhannad Karajah.

Dødsfallet kommer i en tid der mange palestinere er ekstra frustrerte. Flere ser på selvstyremyndighetene som korrupte og ineffektive. I tillegg er folk oppgitt fordi det første valget på 15 år, som skulle blitt holdt i mai, ble avlyst av Abbas. Den siste krigen i Gaza har også bidratt til økt frustrasjon.

En ny meningsmåling viser at Fatah kun har støtte hos 14 prosent av palestinerne på Vestbredden og Gaza, mens 53 prosent støtter Hamas.

Mahmoud Abbas har vært palestinernes president siden 2005. I mai skulle det egentlig vært valg til ny nasjonalforsamling, etterfulgt av presidentvalg 31. juli, men dette har Abbas utsatt på ubestemt tid. Foto: Pool / Reuters

Mahmoud Abbas Ekspandér faktaboks president siden 2005 for de palestinske selvstyremyndighetene

representerer partiet Fatah, som har var med på å grunnlegge sammen med Yasir Arafat på 1960-tallet

Abbas sin presidentperiode utløp egentlig i 2009

etter planen skulle det vært holdt valg på ny nasjonalforsamling 22. mai i år, etterfulgt av presidentvalg 31. juli, men disse er avlyst på ubestemt av Abbas

14 prosent av palestinerne på Vestbredden støtter Fatah, mens 53 prosent støter Hamas, viser en meningsmåling fra juni 2021

selvstyremyndighetene kontrollerer i dag Vestbredden, mens Hamas styrer Gaza Kilde: snl.no

– Volden er en klar beskjed

Demonstrasjonene de siste dagene er annerledes, sier Mariam Barghouti, som skriver for The Guardian, New York Times og Al Jazeera.

– Volden som demonstrantene har blitt møtt med er en klar beskjed om hva som kan skje med dem som nå tør å kritisere de palestinske selvstyremyndighetene. De som krever mer rettferdighet, kan bli angrepet eller drept, sier Barghouti.

Det er ikke noe nytt at demonstranter blir møtt med vold fra palestinske styrker og innleide Fatah-lojalister, men denne gang er volden mer åpenbar og uhyggelig, sier hun.

Sjøl om Abbas er upopulær blant sine egne, har han støtte i Israel. Mange vestlige land ser også på Abbas som et mye bedre alternativ enn Hamas, som styrer Gazastripen.