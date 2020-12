Loven inneholder flere tiltak som vil gjøre det vanskeligere for voldtektsmenn å slippe unna, ifølge den pakistanske avisa The Nation.

Det opprettes egne spesialdomstoler for voldtektssaker, og rettsbehandlingen skal være ferdig innen fire måned etter at saken ble åpnet.

Et landsomfattende register for sex-overgripere skal opprettes.

Det opprettes spesielle voldtektsmottak som skal sikre at ofrene kan bli undersøkt innen 6 timer etter overgrepet.

Medlemmer av Kvinnenes demokratiske front demonstrerer i hovedstaden Islamabad. I alt 15 mennesker ble anholdt etter gjengvoldtekten utenfor Lahore. Langt fra alle saker får så stor oppmerksomhet. Foto: Anjum Naveed / AP

«Jomfrutest» i forbindelse med kriminalsaker blir forbudt. Testen består i at to fingre føre inn i kvinnens vagina for å «teste» om hun er «vant til» samleie. Teorien er at en kvinne med seksuell erfaring har mindre sjanse for å bli voldtatt.

Det blir straffbart å offentliggjøre ofrenes identitet.

Det åpnes for kjemisk kastrering.

Den nye loven ble presentert av regjeringen i november. Nå er den altså undertegnet av president Arif Alvi.

– Ikke alle menn er voldtektsmenn, men de fleste voldtektsmenn er menn, står det på plakaten til en av kvinnene i en demonstrasjon i Karachi 12. september. Foto: Akhtar Soomro / Reuters

Voldtekt på motorvei

Denne høsten har det vært demonstrasjoner mot seksuell vold flere steder i Pakistan.

Det var en brutal voldtekt av en kvinne langs motorveien utenfor Lahore 9. september som utløste protestene. Voldtekten skjedde med kvinnens to barn som øyenvitner.

Bilen hun kjørte fikk motorstopp sent om kvelden. Hun ringte både slektninger og veihjelp. Men før de rakk å komme fram, hadde to væpnede menn brutt seg inn i bilen, stjålet smykker og penger og voldtatt henne foran barna ute på et jorde like ved.

Dagen etter sa politisjef Umer Sheikh i Lahore på en pressekonferanse at hun hadde noe av skylden selv. Hun burde ha sjekket bensinnivået før hun la ut på tur midt på natta, mente politisjefen. Han mente også at hun kunne valgt en vei med mer trafikk.

En av de tiltalte gjerningsmennene fra voldtekten på motorveien fraktes i en pansret i bil til domstolen i Lahore. Fra 13. oktober. Foto: K.m. Chaudary / AP

Et stort problem i Pakistan

Seksuell vold mot kvinner og barn er et stort problem i Pakistan. Ifølge FN har hver fjerde pakistanske kvinne opplevd fysisk eller seksuell vold fra sin partner minst én gang.

Bare i Lahore ble det rapportert om 73 tilfeller av voldtekt de første to månedene av 2020, ifølge avisa The Express Tribune. Fem av disse var gjengvoldtekter.

Blant ofrene var det også mindreårige.

Politiet gransker stedet hvor en fem år gammel pakistansk jente ble funnet voldtatt og drept 19. oktober. Marwah var på vei for å kjøpe godteri i havnebyen Karachi da ugjerningen skjedde. Foto: Asif Hassan / AFP

I 2019 ble over 3500 tilfeller av seksuelle overgrep anmeldt, skriver avisa. Men mange lar være å anmelde, blant annet fordi sakene i mange tilfeller blir henlagt på grunn av manglende bevis.

Derfor er lovens bestemmelse om retten til rask legesjekk ved egne voldtektsmottak så viktig.

Loven trer i kraft umiddelbart, men må godkjennes av nasjonalforsamlingen innen tre måneder.