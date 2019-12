Indisk politi har skutt og drept fire menn mistenkt for å ha voldtatt og satt fyr på en ung kvinne i Hyderabad i forrige uke.

En av de mistenkte klarte å ta våpenet fra en av politimennene da de skulle rekonstruere voldtektssaken fredag morgen, skriver Times of India.

Politiet var under press etter å ha fått krass kritikk for ikke å ha tatt voldtekten og drapet på en 27 år gammel veterinærstudent på alvor. Studenten ble voldtatt og brent levende og forlatt under en by i den indiske storbyen i forrige uke. Etter at de fire mistenkte ble drept, har stemningen snudd. Moren til den drepte kvinnen sier til BBC at hun er glad og lettet nå som mennene er døde.

– Jeg hadde aldri trodd vi skulle få rettferdighet, sier moren til BBC.

Hyller politiet

Mange har tatt til sosiale medier for å takke politiet. Over bruer i byen sør i India står det nå «hail the police», altså hyll politiet.

Moren til en student som ble gjengvoldtatt på en buss i Delhi i 2012, hyllet også politiet.

– Jeg er ekstremt glad for denne straffen. Politiet har gjort en strålende jobb, sa hun til nyhetsbyrået ANI.

Over 33.000 kvinner og jenter ble voldtatt i India i 2018 ifølge offisielle tall. Det reelle tallet er trolig langt høyere. Mange indere er rasende fordi gjerningsmenn ofte slipper unna, særlig når offeret er en kvinne eller jente fra lavere samfunnslag.

Flere har også reagert på det som kan se ut som en henrettelse. Den pensjonerte politimannen Prakash Singh sier til BBC at drapene kunne ha vært unngått.