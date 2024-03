Øyenvitner forteller om brann, skyting, panikk og kaos

Minst 133 mennesker skal være drept og flere enn 145 skadd i angrepet i konsertsalen, mange av dem svært alvorlig, ifølge russiske myndigheter. De som var til stede forteller om kaos og panikk i salen og utenfor.

Reddet av 15-åring

Den 15 år gamle garderobevakten Islam, kan ha vært en av de store heltene denne kvelden. Han skal ha reddet ut flere enn 100 mennesker fra bygningen. Det skriver det statskontrollerte nettstedet Russia Today. Han forteller at han hørte skyting og så folk komme løpende.

– Alle løp mot hoveddøren, men den var stengt av terroristene, forteller Islam til nettstedet.

Han har jobbet mye i garderoben i Crocus, og er godt kjent i korridorene og vet hvor utgangene i bygget er.

– Mange var i sjokk, noen gråt, noen skrek, noen sto bare helt stille. Jeg klarte å få dem til å følge etter meg gjennom en korridor til en annen dør.

Døren kunne bare åpnes med et kort.

– Jeg hadde det kortet. Jeg fikk åpnet døren og alle kom seg ut, forteller Islam til den russiske statskontrollerte avisen The Insider.

NRK har selv ikke fått bekreftet Islam sin historie, men videoen som er delt på Telegram har veldig mange likhetstrekk med konserthuset.

Låste dører

I en annen video ser en blant annet hvordan folk stormer mot dører i salen mens skuddene hagler. Dørene de forsøker å åpne er låst.

Midt i videoen ser vi mennesker som løper mot dører som er låst.

Et vitne forteller hvordan de fire mennene kom gående inn i salen.

– De begynte å skyte mot alle og kastet molotovcocktails. Det brant rundt menneskene som prøvde å komme seg ut.

Vitne: – Terroristene kom inn og begynte å skyte mot alle

Ifølge telegramkanalen Baza, som flere medier viser til, ble minst ti døde funnet på et av toalettene i Crocus City Hall.

Både barn og voksne skal ha blitt kvalt inne på toalettet da røyk sivet inn mens de gjemte seg og ringte nødnummer.

Kastet molotovcocktails ved nødutgangene

Den statskontrollerte, russiske nettavisen The Insider forteller hvordan terroristene skal ha kastet molotovcocktails flere steder inne i salen for å hindre at folk kom seg ut.

En undersøkelseskommisjon som var på stedet lørdag, skal ha konkludert med at terroristene ikke satt fyr på bygningen på tilfeldige steder, men valgte bevisst steder i nærheten av nødutgangene. Det melder den russiske kommunikasjonsplattformen Baza.

133 skal være drept etter en masseskyting i et konserthuset utenfor Moskva fredag kveld, ifølge russiske myndigheter. Lørdag er det rolig utenfor konserthuset Crocus.

På reklametavler og bussholdeplasser over hele Moskva ble det lørdag satt opp plakatene med et tent lys og slagordet: «22.3.24 – Vi er i sorg».