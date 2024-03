Putin: Angrepet ble utført av radikale islamister

Putin har tidligere knyttet angrepet til Ukraina, og sier også mandag at angrepet er en del av Ukrainas angrep mot Russland.

– Angrepet ble dirigert av radikale islamister, men skytingen passer inn i en bredere skremselskampanje av Ukraina, sa Putin.

Taket på Crocus City Hall sto i brann under angrepet fredag. Foto: Sergei Vedyashkin / /Moscow News Agency/AP

Men verken han eller øvrige russiske myndigheter har lagt fram bevis for det. Ukrainske myndigheter har avvist å ha noe med angrepet å gjøre.

– Vi vet nå hvem som gjorde det. Nå ønsker vi å finne ut hvem som ga ordren om det, sa han videre.

– Denne grusomheten kan bare være et nytt forsøk av mange fra de som har vært i krig med landet vårt siden 2014, sa Putin, som henviste til det han kalte det nynazistiske «Kiev-regimet».

– Ligner andre IS-angrep

IS har påtatt seg ansvaret for angrepet der 137 mennesker ble drept og over 180 såret.

Seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Truls Tønnessen, mener angrepet ligner litt på andre IS-angrep.

Det er den afghanske avdelingen av IS (ISKP) som mistenkes å stå bak.

– Det er de som har blitt sett på som den avdelingen av IS som er tydeligst på at de ønsker å angripe internasjonalt, sa Tønnessen til Dagsnytt 18 mandag.

– De (IS) har mistet den kontrollen de hadde i Irak og Syria. Til gjengjeld har de økt aktiviteten andre steder, forteller han.

Reuters: Reiste fra Tyrkia

Elleve personer har blitt pågrepet etter angrepet i konserthallen, sju av dem er blitt varetektsfengslet. De fire hovedmistenkte er fra Tadsjikistan.

Ifølge en anonym talsmann for sikkerhetstjenesten i Tyrkia skal terroristene fra Tadsjikistan ha reist inn til Moskva fra Tyrkia.

Det var ingen arrestordre mot angriperne, dermed kunne de reise fritt mellom Tyrkia og Russland, sier tjenestemannen til Reuters.