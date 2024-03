IS hevder de står bak terrorangrepet utenfor Moskva

I denne artikkelen kan du lese om:

Terrorgruppen IS hevder at de står bak angrepet, melder nyhetsbyråene Reuters og AFP.

– IS-krigere angrep en stor forsamling i utkanten av den russiske hovedstaden Moskva, skriver gruppen på Telegram.

Påstanden er ikke bekreftet fra annet hold. Russiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert påstanden fra IS.

Soldater fra den russiske nasjonalgarden i nærheten av konserthuset. Foto: Alexander Avilov / AP

New York Times skriver at flere offisielle amerikanske kilder også tror at IS står bak terrorangrepet.

Nyhetsbyrået Reuters siterer en anonym offisiell amerikansk kilde at på at USA har etterretning som viser at IS står bak angrepet.

Det hvite hus sier i en uttalelse i 03-tiden at de tidligere i mars advarte Russland om mulighetene for et angrep mot store folkemengder i Moskva.

Dødeligste angrepet på 20 år

Fredag kveld gikk flere gjerningspersoner til angrep inne i konserthuset Crocus City Hall rett utenfor Moskva.

Minst 60 personer skal være drept, og 145 skal være skadd, ifølge russiske myndigheter.

Tre barn skal være blant de drepte, ifølge Reuters.

Russiske styrker leter etter gjerningspersoner etter angrepet.

Det er ikke kjent hvor mange som tok del i angrepet, eller om alle gjerningsmennene kom seg unna.

Det er det dødeligste angrepet i Russland siden 2004, skriver Reuters.

Har ikke talt til folket

Russlands president Vladimir Putin ønsker de sårede etter fredagens angrep rask bedring.

Det sa landets visestatsminister Tatjana Golikova natt til lørdag etter å ha møtt presidenten.

– Presidenten ønsker alle rask bedring og han takker legene, sa hun.

Dette er Putins første uttalelse etter angrepet, men han har ikke vist seg offentlig og talt til folket.

Det russiske utenriksdepartementet har bedt «hele verden fordømme dette terrorangrepet».

Vi advarer om sterke inntrykk i videoen under:

Brannen er i stor grad slukket

Brannen som ble utløst av angrepet mot konserthuset skal i stor grad være slukket.

– Det er fortsatt noen lommer med flammer, men brannen er i stor grad slukket. Redningsarbeidere har kunnet ta seg inn i auditoriet, sto det i en uttalelse fra Moskvas guvernør Andrej Vorobjov på Telegram ved 3-tiden natt til lørdag.

Bildet viser den kraftige brannen fredag kveld, som nå i stor grad skal være slukket. Foto: Sergei Vedyashkin / /Moscow News Agency/AP

Russiske myndigheter har besluttet at alle store kulturarrangementer i landet skal avlyses.

Det er innført ekstra sikkerhetstiltak på Moskvas flyplasser og jernbanestasjoner.