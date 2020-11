Koronavaksine må fraktes i superfrysere

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er legemiddelfirmaene Pfizer og BioNTech som har utviklet vaksinen. Den må oppbevares i minus 78 grader under transport og lagring for ikke å bli ødelagt. Vaksinen skal settes i to doser med tre ukers mellomrom.

Superfryses

– Denne vaksinen må oppbevares frossen i superfrysere. Den må tines og brukes umiddelbart etter at den er tint opp. Det sier direktør for Legemiddelverket Steinar Madsen.

Vaksinen blir ødelagt i romtemperatur.

Det er Legemiddelverket som skal godkjenne oppbevaring, transport og stadiet fra opptining til vaksinering.

– De overordnede planene for dette skal være klare 1. desember, sier Madsen.

FHI har planer for å distribuere en vaksine over hele landet. Foto: Thomson Reuters

Det kan bli utfordrende å distribuere vaksinen over hele landet på grunn av temperaturen.

Folkehelseinstituttet er ansvarlig for å legge planene for hvordan trygg distribusjon av vaksinen.

– Vi har systemer for det, sier direktør for smittevern i FHI, Geir Bukholm.

Legemiddelfirmaet Pfizer, som har utviklet vaksinen, produserer containere for transport og oppbevaring av vaksinen. Man regner med at Pfizer vil bistå for at ikke vaksinen skal bli ødelagt.

– Vi må se den endelige kontrakten mellom Pfizer og EU, men det er lagt planer for dette, sier Bukholm.

Gode nyheter

Helseminister Bent Høie bekreftet mandag at Pfizer-vaksinen også kan bli tilgjengelig i Norge.

– Alle gode vaksinenyheter er gode også for oss. Dette er en av vaksinene i pakken EU jobber med og som Norge også er en del av.

– Så må vi få verifisert opplysningene og så vil den følge de vanlige godkjenningsprosedyrene, sier Høie.

Pfizer og BioNTech har avtale med EU om å levere vaksinen til land i EU-området. Norge vil dermed også få tilgang til vaksinen, som skal selges til Norge via EU-landet Sverige.

Ulike forskergrupper jobber hardt for å utvikle vaksiner mot covid-19. Foto: NEXU Science Communication

Ser ut til å bli den første vaksinen i Norge