– Jeg har det bra, takk Gud, skriver Guinea-Bissaus president Umaro Sissoco Embaló på Twitter.

Han overlevde et kuppforsøk i ettermiddagstimene tirsdag.

Det er ikke hverdagskost, men heller ikke så uvanlig i det lille vestafrikanske landet. Guinea-Bissau er et av de mest ustabile landene i verden. I løpet av de siste 50 årene er minst 17 kuppforsøk blitt slått tilbake, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Omringet regjeringsbygget

Det er militæret som får skylden for kuppforsøket, som startet med skyting ved flere av de offentlige byggene i hovedstaden Bissau. Regjeringsbygget ble omringet av tungt bevæpnede menn.

Soldater i gatene i hovedstaden Bissau. Foto: STRINGER / Reuters

Noen av regjeringsmedlemmene skal ha klart å rømme gjennom en mur på baksiden av bygningen.

Det er nå rolig i hovedstaden. Det sier Osiris Fransisco Pina Ferreira til NRK.

– Skytingen har stanset og alle er forsiktige og holder seg inne i husene sine, skriver Pina Ferreira i en melding til NRK.

Det gjør også Pina Ferreira, som til daglig jobber som dommer.

Presidenten: – Mange er døde

Tirsdag ettermiddag satt både president Umaro Sissoco Embaló og statsminister Nuno Gomes Nabian på et regjeringsmøte da det ble meldt om skyting utenfor bygget, melder avisen Jeune Afrique.

En soldat patruljerer en folketom gate foran presidentpalasset i hovedstaden Bissau. Foto: AFPTV TEAMS / AFP

Avisen skriver at folk flyktet fra områdene rundt. Skolene ble steng og barna sendt hjem. Markedene ble tømt for folk, mens militære kjøretøyer patruljerte i gatene.

– Angriperne kunne ha snakket med meg før disse blodige hendelsene som har skadet mange alvorlig og kostet liv, sa presidenten til nyhetsbyrået AFP.

Embaló sa flere mennesker er såret og drept, blant andre flere i sikkerhetsstyrken. Han sa ikke hvem som sto bak, utover at kuppforsøket hadde å gjøre med beslutninger han har tatt mot narkotikasmugling og korrupsjon.

– Det var ikke bare et kuppforsøk. Det var også et forsøk på å drepe presidenten, statsministeren og hele regjeringen, sa Embaló i et kort pressemøte tirsdag kveld.

Den portugisiske kringkasteren RTP melder at offentlig radio og TV er tatt av lufta.

Guinea-Bissau er tidligere portugisisk koloni, og ble selvstendig i 1974.

FNs generalsekretær António Guterres uttrykker bekymring og ber om øyeblikkelig stans i kampene. Sammenslutningen av vestafrikanske stater, ECOWAS, fordømmer kuppforsøket.

De holder militæret i landet ansvarlige for kuppforsøket.

FNs generalsekretær António Guterres ber om øyeblikkelig stans i kampene Foto: Salvatore Di Nolfi

Skal ha tatt gisler

Den statlige kringkastingen meldte tidligere i dag at tjenestemenn ble holdt som gisler, ifølge NTB.

For bare en uke siden var det kupp i Burkina Faso, og to andre land i Vest-Afrika – Guinea og Mali – har også opplevd kupp de siste 18 månedene

Guinea-Bissau har vært gjennom fire statskupp siden uavhengigheten i 1974, det siste i 2012. I fjor var det et mislykket kuppforsøk mens presidenten var på reise i Brasil. Landet er også plaget av omfattende korrupsjon og er et transittpunkt for smugling av kokain fra Latin-Amerika til Europa.

Fattigdommen er stor i landet. Av befolkningen på 1,9 millioner tjener mer enn to tredeler mindre enn to dollar dagen, viser tall fra FN.