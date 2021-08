Over 1200 bekreftet omkommet etter jordskjelvet i Haiti

Dødstallene fortsetter å stige etter skjelvet som rammet den sørlige delen av landet lørdag morgen lokal tid.

Til nå er 1297 personer bekreftet døde, ifølge myndighetene.

Ifølge Haitis sivilforsvar er dødsfallene registrert i fire av landets ti regioner.

Statsminister Ariel Henry har erklært unntakstilstand i Haiti etter skjelvet som var målt til 7,2 i styrke.

Overlevende løftes ut av sammenraste bygninger. Foto: Duples Plymouth / AP

Leter etter overlevende

Mange er fortsatt savnet og minst 1.800 personer er skadde.

Episenteret for skjelvet var i havet omtrent 160 kilometer fra hovedstaden Port-au-Prince, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey.

De melder at tusener av mennesker kan ha mistet livet i de fattige og uveisomme fjellområdene i landet, hvor det sannsynligvis også er store ødeleggelser.

Nå konsentrerer redningsarbeiderne seg om byene Les Cayes og Jeremie som ligger nær episenteret for skjelvet.

For redningsarbeiderne er det en kamp mot klokken, da den tropiske stormen Grace ventes å treffe landet mandag eller tirsdag med kraftig vind og nedbør.

– Det var to etterskjelv etter jordskjelvet. Mange er døde og mange er skadd. Det er et stort behov for hjelp, i form av medisiner, hjelp fra myndighetene og hjelp fra det internasjonale samfunnet og frivillige organisasjoner, sier redningsarbeideren Silvestre Rijo til nyhetsbyrået AP.

Jordskjelvet varte lenge og kunne kjennes over hele landet og i nabolandet Den dominikanske republikk. Også på østspissen av Cuba og Jamaica kunne skjelvet merkes.

En brannmenn i en sammenrast bygning i Las Cayes. Letingen etter overlevende pågår for fullt. Foto: Joseph Odelyn / AP

Et land i krise

Haiti er et av verdens fattigste land. Fra før er landet preget av vold og uro, og tidligere i sommer ble president Jovenel Moïse skutt og drept i sitt eget hjem.

Haiti sliter også fortsatt som følger av det katastrofale jordskjelvet i 2010, som krevde over 200.000 menneskeliv.

– Når det gjelder helse, har vi en medisinsk krisesituasjon. Helsedepartementet har begynt å sende ut medisiner og helsepersonell til sykehusene, sier statsminister Henry.

Skjelvet førte til store ødeleggelser. Foto: HTRTNH

Røde Kors er allerede på plass i landet og deler ut nødhjelp.

Nå pågår det koordineringsmøter for å vurdere hvilke bistand i form av personell og utstyr som trengs, sier Morten Tønnessen-Krokan i Norges Røde Kors.

– Flere sykehus har fått omfattende skader og kan ikke ta imot skadde.

Tønnessen-Krokan var selv i Røde Kors’ internasjonale katastrofeteam etter jordskjelvet som rammet Haiti i 2010.

– Da var det fullstendig kaotisk. Det var store byområder som var dekket med jorden og hus som var helt ødelagt, sier Tønnessen-Krokan.