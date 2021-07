Enken etter Haitis president: Han ble pepret med kuler

Det var natt til onsdag denne uken at flere menn tok seg inn i huset til Jovenel Moïse og hans kone Martine utenfor hovedstaden Port-au-Prince.

Takker gud

Der skjøt og drepte de presidenten og igjen lå også en hardt skadet Martine. Nå forteller hun for første gang om det som skjedde.

– Jeg er i live, takk Gud. På et øyeblikk kom leiesoldatene inn i huset mitt og pepret mannen min med kuler, uten å gi ham mulighet til å si et ord, sier hun i et lydopptak på Twitter-kontoen sin.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Jeg gråter, det er sant. Men vi kan ikke la landet gå seg bort. Vi kan ikke la hans blod være spilt forgjeves, sa hun videre.

Hun antydet at de bak attentatet ikke ønsket framgang, og hun pekte på mange grunner til at mannen ble angrepet. Blant annet sa hun at det kunne være fordi han gikk inn for å bygge veier og strømforsyning og holde folkeavstemning og valg.

Mener utlendinger står bak

De siste dagene har politiet i det lutfattige og gjennomkorrupte landet gjennomført flere arrestasjoner. Minst 28 menn er nå arrestert mistenkt for å sta bak attentatet. Alle utenlandske statsborgere.

Det er fortsatt ikke kjent hvorfor Moïse ble drept, men ifølge myndighetene i landet så kan det være snakk hevn fra rike oligarker. Presidenten, som selv er forretningsmann, skal den siste tiden ha jobbet med å minske deres innflytelse i landet.

Fungerende statsminister Claude Joseph har erklært to ukers unntakstilstand etter drapet. Attentatet mot presidenten har rystet Haiti, som sliter med høy fattigdom, vold og politisk uro.

Politiet i Haiti har gjort flere beslag av pass og våpen etter drapet. Foto: Stringer / Reuters

Landet har blitt stadig mer ustabilt under Moïse, som har styrt ved dekret i over et år.

Nasjonalforsamlinga er oppløst. Og lederen av høyesterett, som til vanlig skal ta over dersom noe skjer med presidenten, døde nylig av covid-19.