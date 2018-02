Øst-Ghoutas innbyggere venter på våpenhvilen

Et enstemmig sikkerhetsråd krevde lørdag at det snarest skulle innføres en 30 dagers våpenhvile i den opprørskontrollerte enklaven utenfor Syrias hovedstad Damaskus, for å bringe inn nødhjelp og hente ut syke og sårede.

Søndagen kom og gikk uten at våpnene stilnet, og ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble minst 14 sivile drept, tre av dem barn.

530 sivile er drept i de syriske regjeringsstyrkenes fly- og artilleriangrep mot Øst-Ghouta den siste uka, blant dem 130 barn, ifølge SOHR.

Bakkeoffensiv

I helgen ble det også meldt om harde kamper på bakken. Minst 13 syriske regjeringssoldater og seks opprørere fra opprørsgruppen Jaish al-Islam skal ha blitt drept i den sørlige delen av den opprørskontrollerte enklaven.

En av lederne i Jaish al-Isla, Mohamed Alloush, bekreftet at det pågikk kamper i området.

– Vi slår tilbake regimets styrker som forsøker å ta seg inn i regionen, sa han.

Kjemiske stoffer

Ifølge helsearbeidere i Øst-Ghouta døde også ett barn etter å ha blitt utsatt for en eller annen form for gass, mens 13 andre sivile ble behandlet for pustevansker.

Forsvarsdepartementet i Moskva hevder opprørere står bak, i et angivelig forsøk på å framprovosere en vestlig militærintervensjon.

– Lederne av væpnede grupper planlegger en provokasjon med giftige stoffer for å kunne anklage regimet for å bruke kjemiske våpen, het det i en kunngjøring.

Ingeniøren Nizar Alsmadi var med i URIX direkte fra Øst-Ghouta 20. februar. Du trenger javascript for å se video. Ingeniøren Nizar Alsmadi var med i URIX direkte fra Øst-Ghouta 20. februar.

Press på Putin

Når en våpenhvile i Øst-Ghouta eventuelt kan tre i kraft, var mandag morgen fortsatt uklart.

Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron ringte søndag til Russlands president Vladimir Putin og ba ham legge «maksimalt press» på Syrias president Bashar al-Assad for straks å få slutt på angrepene mot Øst-Ghouta.

De to største opprørsgruppene i Øst-Ghouta, Jaish al-Islam og Faylaq al-Rahman, har begge hilst FNs resolusjon om våpenhvile velkommen, men sier at de vil kjempe videre dersom angrepene mot enklaven fortsetter.

Våpenhvilen Sikkerhetsrådet krever innført, gjør unntak for opprørere fra Al Qaida og Den islamske staten (IS), samt «individer, grupper, foretak og instanser» som kan knyttes til disse gruppene.

Mektige opprørsgrupper

Salafistgruppen Jaish al-Islam står på terrorlisten til Russland, Syria, Iran og Egypt og ble også omtalt som terrorister av USAs daværende utenriksminister John Kerry i 2016. Syria betegner alle væpnede opprørere som «terrorister».

Opprørsgruppens grunnlegger Zahran Alloush, som ble drept i et flyangrep i 2015, var en uttalt motstander av demokrati og slo fast at de kjempet for å erstatte Assad-regimet med en islamsk stat

Faylaq al-Rahman er også en islamistisk opprørsgruppe, men ligger i krig med Jaish al-Islam. Denne opprørsgruppen ledes av Abdul al-Nasr Shamir, en kaptein som hoppet av fra den syriske regjeringshæren i 2012.

Opprørerne i Faylaq al-Rahman ble tidligere betegnet som moderate av USA og skal ha mottatt panservernraketter og andre våpen fra amerikanerne.