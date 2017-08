Oppgjørets time i Tyrkia

De er anklaget for de mest alvorlige forbrytelser i det tyrkiske lovverket: drap, brudd på grunnloven og forsøk på attentat mot landets president.

Dagens rettssak i Ankara er den mest omfattende etter det mislykkede militærkuppet, som rystet verden den 15. juli i fjor.

Blant de 486 tiltalte er den tidligere sjefen for det tyrkiske luftvåpenet, Akin Ozturk. Han er anklaget for å ha vært en av hovedmennene bak kuppforsøket, men nekter all skyld.

249 døde

Folket i gatene stanset kuppmakerne under det dramatiske kuppforsøket i juli i fjor. Mer enn 50.000 mennesker er blitt arrestert i rettsoppgjøret. Foto: GURCAN OZTURK / Afp

Fjorårets kuppforsøk var en av de mest dramatiske begivenheter i Tyrkia på mange år. Nasjonalforsamlingen ble bombet tre ganger av F16-jagerfly, og stridsvogner rullet i gatene i Istanbul og Ankara.

Men militærkuppet ble avverget da titusener av mennesker gikk ut i gatene for å forsvare president Erdogan og hans regjering. 249 mennesker ble drept i sammenstøtene.

Represaliene etter kuppforsøket har vært voldsomme. Mer enn 50.000 mennesker er blitt arrestert, og rettsoppgjøret er det mest omfattende i landets nyere historie.

Amnesty

Tyrkiske myndigheter er blitt beskyldt for grove brudd på menneskerettighetene etter kuppet, og mange kritikere mener at president Recep Tayyip Erdogan har benyttet situasjonen til å skaffe seg full kontroll over landets opposisjon.

En av de sterkeste kritikerne er Amnesty International, som har gjennomført en rekke protestaksjoner mot den tyrkiske regjeringen.

Amnesty International har gjennomført en rekke protestaksjoner mot den tyrkiske ledelsen etter at flere av Amnestys folk i Tyrkia er blitt arrestert og anklaget for samarbeid med kuppmakerne. Foto: EDGARD GARRIDO / Reuters

Amnesty er selv rammet av presidentens rettsprosess. Flere av organisasjonens medlemmer i Tyrkia er arrestert og beskyldt for å være medlemmer av organisasjonen til Fethullah Gülen, mannen som er utpekt som hovedmannen bak kuppforsøket.

Spesialbygget rettssal

Dagens rettssak er altså den største av flere rettsprosesser etter det mislykkede kuppet. Rettssaken pågår i en spesialbygget sal i Sincan, like utenfor hovedstaden Ankara.

Sikkerhetsoppbudet er enormt, og mer enn 1.100 tungt bevæpnede sikkerhetsfolk er til stede, skriver det tyrkiske nyhetsbyrået Andalou.

Snikskyttere er utplassert, panservogner er oppstilt, og i området over rettsbygningen svever en drone, skriver byrået.

Livsvarig

For den tidligere luftvåpen-sjefen Akin Ozturk og flere andre av de tiltalte vil en dom med sikkerhet bety livsvarig fengsel.

Men det er fortsatt et åpent spørsmål om dødsstraffen kan bli gjeninnført i Tyrkia. Under den store ettårsmarkeringen for kuppforsøket sa president Erdogan at han vil "kutte hodet" av kuppmakerne.

Og presidenten har flere ganger gitt uttrykk for at han ønsker en folkeavstemning om dette spørsmålet. På den annen side er Tyrkias leder smertelig klar over at et slikt skritt vil være å stenge døra for et mulig medlemskap i EU.