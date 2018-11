Område på størrelse med Frankrike kan bli avskoget

– Det kan bli nødvendig å hugge ned nye områder av brasilianske skoger og andre økosystemer for å utvide jordbruksproduksjonen, sier Tereza Cristina i et intervju med avisen Globo.

1. januar tiltrer Cristina som Brasils landbruksminister i den nyvalgte presidenten Jair Bolsonaros regjering.

Med løfter om reduserte klimatiltak og ytterligere avskoging, har hun allerede rukket å sette sinnene i kok hos landets miljøvernorganisasjoner.

Tereza Cristina kommer fra delstaten Mato Grosso, som er en av de største produsentene av soyabønner i Brasil. Hun tilhører også den største lobbygruppen for industrilandbruk. Foto: Sergio Lima / AFP

– En ny front for landbruket

Området i regnskogen som Cristina sikter til er Matopiba-regionen, som ligger i grenseområdet mellom delstatene Maranhão, Tocantins, Piauí og Bahia.

Det betyr at over 730.000 kvadratkilometer – et område på størrelse med Frankrike – står i fare for å bli avskoget.

– Her finnes det en ny front for landbruket, sier den kommende ministeren til Globo.

Matopiba-regionen er blant annet hjem til Brasils tropiske savanne, cerradoen, som er kjent for sitt varierte plante- og dyreliv.

Men biodiversiteten her er allerede truet på grunn av dyrking av soya, og ved ytterligere avskoging frykter naturvernere for cerradoens biologiske mangfold.

Ifølge det brasilianske klimainstituttet har cerradoen mistet omkring 50 prosent av sin vegetasjon, som en følge av branner og avskoging. Foto: Eraldo Peres / AP

Utnytter tvetydig skogslov

Cristina fremholder samtidig at avskogingen må skje innenfor lovens rammer.

I 2012 fornyet nasjonalforsamlingen Skogskoden fra 1965, som sier at skogeiere til enhver tid må verne om 80 prosent av området de eier. Men hvor stor prosentandel skogeierne må verne om, varierer fra sted til sted.

I enkelte områder er det tillatt å hugge ned så mye som 80 prosent av skogen. Mange bønder ser sitt snitt til å utnytte den tvetydige loven, og bruker den som en unnskyldning overfor regulerende myndigheter.

Landbruksministeren viser tydelig at hun står på bøndenes side.

– Før man bøtelegger noen for å ikke overholde loven, må man først forklare dem lovverket. Det er kun hvis de fortsetter at de faktisk kan bøtelegges.

Utspillet har skapt uro blant miljøvernorganisasjoner, som mener at den kommende landbruksministeren gir grønt lys for ulovlig avskoging av regnskogen i Amazonas.

– Det verste som kan skje med miljøet

Det ble tidlig klart at den nyvalgte høyrepopulistiske presidenten Jair Bolsonaro ikke vil sette bevaring av regnskogen høyt på sin politiske agenda.

Han har ved flere anledninger kritisert både Parisavtalen og offensive klimatiltak, fordi han mener det utgjør et hinder for landbruksproduksjon.

– Amazonas er et område av enorm økonomisk verdi, og disse verdiene skal vi nå utnytte, til det beste for det brasilianske folk, sa Bolsonaro i valgkampanjen.

Det har fått internasjonale medier til å rette søkelyset mot den kommende presidentens miljø- og klimapolitikk. Blant annet skriver Washington Post at politikken hans «truer planeten».

– Bolsonaro er det verste som kan skje med miljøet, sier klimaforsker Paulo Artaxo ved Universitetet i São Paulo i et intervju med avisen.