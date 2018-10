Bolsonaro ny president i Brasil

Motkandidaten Fernando Haddad fra Arbeidernes Parti (PT) får 44,5 prosent av de gyldige stemmene i denne andre og avgjørende valgomgangen i det brasilianske presidentvalget.

Valget er blitt betegnet som det viktigste og mest dramatiske siden demokratiet ble gjeninnført i Brasil på 1980-tallet, og mange frykter at valget av Bolsonaro kan bli et alvorlig tilbakeslag for demokrati og menneskerettigheter.

Protestvalg

Presidentvalget i Brasil har vært et typisk protestvalg, og Jair Bolsonaros velgere har i stor grad gitt uttrykk for at deres viktigste ønske er å bli kvitt etablerte partier og politikere.

Kampen mot korrupsjon har vært en av Bolsonaros viktigste valgsaker, og selv om den 63 år gamle tidligere offiseren har lang fartstid i brasilianske politikk oppfattes han som en "ny mann" som kan rydde opp i vanstyre og korrupsjon.

Høyrepopulisten Jair Bolsonaro blir Brasils neste president. Her foran valglokalet under dagens valg. Foto: Silvia Izquierdo / AP

Kamp mot kriminalitet

En annen viktig årsak til Jair Bolsonaros popularitet er hans løfte om å bekjempe den ekstremt høye kriminaliteten i Brasil.

Det var i fjor nærmere 64.000 drap i Brasil – det høyeste tallet i verden, og Bolsonaro sier han vil sette inn mer politi, gi politifolk videre fullmakter og innføre mer liberale våpenlover for å få ned kriminaliteten i de fattige favelaene, der de fleste av drapene skjer.

Støtter diktaturet

Venstrekandidaten Fernando Haddad fra PT, Arbeidernes parti, får altså 44,5 prosent av stemmene,11 prosentpoeng færre enn Jair Bolsonaro.

Haddads velgere er først og fremst bekymret for Bolsonaros støtte til det tidligere militærstyret i Brasil, og mange frykter at demokratiet er i fare med den tidligere offiseren som president.

Venstrevelgerne har også reagert kraftig på Bolsonaros sjikanøse uttalelser om kvinner, svarte og homofile.