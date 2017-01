– Det har vært mitt livs privilegium å tjene dere som president. Jeg gleder meg til å stå sammen med dere som borger. Godt nytt år, alle sammen, skriver Obama på Twitter første nyttårsdag.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Obama brukte det sosiale mediet til å oppsummere noe av det han har oppnådd i sine åtte år som president, fra helsereform og likekjønnet ekteskap til kamp mot klimaendringer og vekst i fornybar energi.

– Vi har byttet utenlandsk olje mot ren energi, vi har doblet kravene til drivstofforbruk, og vi har handlet globalt for å redde den ene planeten vi har.

– Kunne fått flertall

Om snaut tre uker, 20. januar, overlater Obama roret til Donald Trump, som vant over Hillary Clinton i valget i november. Presidenten har uttalt tidligere at han gjerne kunne sittet en periode til, dersom USAs grunnlov ikke hadde forbydd at en president sitter mer enn to perioder.

ALDRI: Donald Trump avviser kontant at Barack Obama kunne vunnet valgkampen. Foto: Don Emmert / AFP

I et podcastintervju med sin tidligere rådgiver David Axelrod, sier Obama at flertallet av amerikanerne stiller seg bak forestillingen om et USA som er «tolerant og mangfoldig og åpent og fullt av energi». Dette mener han kunne tippet et eventuelt nytt valg i hans favør.

– Jeg er overbevist om denne visjonen, fordi jeg er sikker på at om jeg hadde stilt til valg igjen, og uttalt det tydelig, så tror jeg at jeg kunne ha mobilisert et flertall av amerikanerne til å samle seg bak det, sier Obama.

Påtroppende president Donald Trump har avslått dette.

– President Obama mener at han ville vunnet mot meg. Han bør si det, men jeg sier ALDRI, skriver Trump på Twitter og viser til at jobber har forsvunnet ut av landet, IS og helsereformen Obamacare.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I motsetning til det som er vanlig, vil ikke Obama og hans familie forlate hovedstaden når han går av. De har valgt å bli i Washington til den yngste datteren Sasha er ferdig på skolen.

Les også: Barack Obama: – Har hatt et strålende møte med Donald Trump