Den ukentlige oppdateringen fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) kom i dag, torsdag.

Kartet er basert på antall smittede per 100.000 de siste fjorten dagene i hvert enkelt land.

Regjeringen baserer sine reiserestriksjoner delvis på smittekartet fra ECDC. Reiserådene oppdateres i morgen, fredag. Nye regler gjelder fra og med natt til kommende mandag.

Under kan du sveipe for å se hvordan kartet har endret seg siden forrige torsdag.

Høye smittetall i Europa

Tallene fra ECDC viser at land som Frankrike, Spania, Portugal, Malta og Hellas fremdeles har svært høy smitte.

Aller mest smitte er det på den franske ferieøya Korsika. Der er det meldt om 1241 nye smittetilfeller per 100.000 de siste fjorten dagene.

Norge : Hele Viken fylke har gått fra grønn til oransje. Det samme har Nordland og Rogaland.

: Hele Viken fylke har gått fra grønn til oransje. Det samme har Nordland og Rogaland. Sverige : Norrbotten og Västerbotten går fra oransje til rød. Stockholmsregionen forblir rød.

: Norrbotten og Västerbotten går fra oransje til rød. Stockholmsregionen forblir rød. Litauen : Områder rundt hovedstaden Vilnius har gått fra oransje til rød.

: Områder rundt hovedstaden Vilnius har gått fra oransje til rød. Frankrike : Kun en region midt i landet som er oransje. Ellers er Frankrike rødt, med mørkerøde områder i sør.

: Kun en region midt i landet som er oransje. Ellers er Frankrike rødt, med mørkerøde områder i sør. Italia : Sørlige områder i Italia har fått mørkere farge, fra oransje til rød.

: Sørlige områder i Italia har fått mørkere farge, fra oransje til rød. Nederland: Nordlige deler av landet går fra rød til oransje.

I Norge er det de siste fjorten dagene registrert 67 nye smittetilfeller, per 100.000 innbyggere.

Fakta om koronasertifikatet Ekspandér faktaboks Det verifiserbare sertifikatet har QR-koder som kan kontrolleres.

Mandag 14. juni åpnet regjeringen for større arrangementer i 3. fase i gjenåpningsplanen ved bruk av koronasertifikat. Det gjelder for eksempel festivaler, fotballkamper og kystcruise.

Sertifikatet har to ulike visninger: En enkel visning for innenlands bruk og en for grensepassering i EU- og EØS-området.

Den enkle visningen viser i hovedsak om man har grønn eller rød status uavhengig av årsak. Den andre visningen har mer detaljert informasjon om vaksine, testresultater eller om man har hatt covid-19.

Grønn status betyr ikke nødvendigvis fritak for innreisekarantene.

Koronasertifikatet ble klart for innenlands bruk 11. juni. Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene, får unntak fra innreisekarantene.

Innreisende til Norge må som hovedregel i innreisekarantene på egnet sted eller på karantenehotell. Det er unntak fra karantene for dem som bare har vært i land/områder med lavt smittepress i EØS/Schengen og Storbritannia (såkalte gule land/områder)

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse har samarbeidet om utviklingen av koronasertifikatet

Sertifikatet ligger på helsenorge.no. Der kan det lastes ned til mobiltelefon eller skrives ut. Kilder: Regjeringen.no, Helse- og omsorgsdepartementet, helsenorge.no

Rekordhøy dagsmitte i Finland

I Finland har det vært rekordhøye smittetall de siste ukene.

Torsdag ble det registrert 1024 nye smittede i landet.

Det er det høyeste smittetallet registrert på én dag noensinne etter at pandemien brøt ut, skriver Reuters.

De to siste ukene er registrert 129 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere i landet, viser tallene fra ECDC.

For kun uker siden var smittetallene i Finland blant de laveste i verden, basert på innbyggertall.

Årsaken til smitteeksplosjonen er spredningen av deltavarianten.

Det bor omtrent 5,5 millioner mennesker i Finland. Nesten halvparten er fullvaksinerte. Nær 4 millioner har fått én vaksinedose. Så langt i pandemien har 995 personer dødd av koronaviruset i landet.

Forrige uke bestemte den finske regjeringen, med statsminister Sanna Marin i spissen, at de ønsker å vaksinere 12-15-åringer så snart det lar seg gjøre. Dette for å unngå at skoler må stenge utover høsten.

Grenseverdier

Grensene for å miste den grønne fargen er koblet til antall smittede per hundre tusen innbyggere de to siste ukene.

Én grense går ved 50 smittede. En annen grense går ved 75 smittede. Grunnen til at det er to grenser er fordi andelen positive prøver også er med i vurderingen.

Dersom det i løpet av de siste to ukene i gjennomsnitt er mellom én og 4 prosent av prøvene som kommer tilbake positive, så er et land grønt inntil det når 50 smittetilfeller.

Dersom gjennomsnittet av prøvene de siste fjorten dagene er under én prosent, så ryker ikke grønnfargen før antall smittede har nådd 75.