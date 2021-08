Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

872 smittede på tirsdag, 752 i går onsdag.

Dette er tall som vekker uro i Finland, der man bare for en måned siden trodde at det verste var over og der man nærmet seg 100 smittede pr. dag, et av de laveste tallende i forhold til befolkningen i hele verden.

Finland har omtrent like mange innbyggere som Norge, vel 5,5 millioner.

I dag kom EUs organ for å stoppe smittsomme sykdommer ECDS med en ny oversikt dere hele Finland er oransje, noe som tydelig viser den økende smitten i landet.

Innførte strenge tiltak

Finland innførte svært strenge tiltak for å stoppe covid-19-viruset våren 2020.

Blant annet valgte man å isolere hovedstaden Helsingfors og området rundt fra resten av landet.

I tillegg ble skoler og universiteter stengt og alle som kunne det ble oppfordret til å arbeide hjemmefra.

De strenge tiltakene i tillegg til en sterk lojalitet til å følge de reglene som ble gitt gjorde at Finland kom svært godt gjennom den første fasen av pandemien.

Fotballfans ble smittet i Russland

De siste tallene viser at 985 personer har mistet livet av covid-19, vel 100.000 har på et eller annet tidspunkt testet positivt for viruset.

Den direkte årsaken til at tallene nå har skutt i været var at flere hundre finske fotballfans kom tilbake fra St. Petersburg smittet av covid-19, mange av dem av den svært smittsomme Delta-varianten.

Tusenvis av finske fotballtilhengere var i St. Petersburg i forbindelse med fotball-EM. Foto: ANATOLY MALTSEV / Reuters

De hadde fulgt Finlands kamper i fotball EM, og kombinasjonen av sommer og mye alkohol i Russlands nest største by, gjorde at smitten spredde seg raskt.

Da de kom tilbake over grensen i busser, var det ikke nok kapasitet til å teste dem. Dermed var det gjort, og i ukene etter at tallet på smittede skutt i været.

Men finske helsemyndigheter understreker at Delta-varianten var til stede i Finland før fotball-EM, og at det derfor ikke er riktig å legge all skyld på fotballfansen.

Tallene i statistikken er gjennomsnittstall for de siste sju dagene, og ikke de eksakte døgntallene for smitte som brukes høyere oppe i saken.

12–15 åringer prioriteres for vaksinering

Torsdag møttes den finske regjeringen til krisemøte for å drøfte hvilke tiltak som skal settes inn for å få kontroll på situasjonen.

Statsminister Sanna Marin sa før hun gikk inn til møtet at det i det lengste bør unngås en nedstengingen av samfunnet, slik som var tilfelle våren 2020 og delvis også denne våren.

I første omgang strammes nå restaurantene og serveringsstedenes åpningstider noe inn. Skal du bestille deg en Lapin Kulta-øl eller en vodka må det nå skje før kl. 23, klokken 22 i de deler av landet der smitten er størst. Det gjelder først og fremst hovedstadsregionen.

I denne delen av landet innføres det også forbud mot offentlige karaoke- og dansearrangementer.

I tillegg legger nå regjeringen opp til å vaksinere 12–15 åringer så snart som mulig, for å unngå at skolene igjen må stenge. Vaksineringen kan starte allerede i kommende uke.

En oversikt fra finske helsemyndigheter torsdag viser at 66,6 prosent av befolkningen, det vil si to av tre finner, nå har fått den første dosen av vaksinen mot covid-19.

To av tre finner er nå vaksinert med første dose mot covid-19. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva / NTB

Omstridt koronapass

Innføring av et eget koronapass for å slippe inn på utesteder, konserter og festivaler, er som i Norge et hett diskusjonstema i Finland.

– Dette er ikke noe enkelt spørsmål sa statsminister Sanna Marin før hun gikk inn til krisemøte i regjeringen, og viste til spørsmålet om personvern.

Men samtidig hadde representanter fra kulturlivet i Finland møtt opp for å vise at noe nå må gjøres for å sikre at teatre, konsertsaler og festivaler kan komme i gang igjen.

Støtteordningene til kulturlivet har vært langt dårligere i Finland enn i Norge, samtidig som altså reguleringene og nedstengningene har vært minst like strenge.

Etter at møtet var over sa Marin at regjeringen er for innføring av et koronapass, men at arbeidet med dette kan ta tid og at passet tidligst kan taes i bruk i oktober.

Trafikken er nå i gang igjen på over grensen mellom Norge og Finland. Foto: Dan Henrik Klaussen / NRK

Grensen er åpen, men ...

Det har blitt langt lettere å reise mellom Norge og Finland etter at begge land lettet på innreisereglene i sommer.

De seks grenseovergangene langs den mer enn 700 kilometer lange grensen i nord er åpen.

Men fremdeles er det kun de som er fullvaksinert og med EUs vaksinebevis i hånden eller på mobilen som fritt kan passere over grensen.

