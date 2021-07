Søndag morgen er totalt 186 bekreftet døde som følge av uværet, 156 av dem i Tyskland. Fortsatt er det flere hundre som det ikke er gjort rede for, og det fryktes at dødstallet vil komme til å stige.

Minst 110 mennesker er bekreftet døde i flomkatastrofen i og rundt Arhweilerdistriktet. Politiet i Koblenz har kunngjort at 670 mennesker har blitt skadet.

Byene Berchtesgaden og Bischofswiesen, som ligger sørøst i Bayern nær grensen til Østerrike, er spesielt hardt rammet. Det kommer vann både fra fjellene og fra den flomstore elven Ache.

NRK er i Tyskland: Werner havnet midt i flommen – klatret ut bilvinduet

Oversvømmelsen fra elven Ache i Berchtesgaden vil sannsynlig avta i løpet av de kommende timene.

Minst én person omkom i Berchtesgaden som følge av flommen, bekrefter en talskvinne for distriktet til BR24.

Elven har nådd et rekordnivå på 3,57 meter, den forrige rekorden ble målt i 2012 og var da på 3,12 meter, ifølge BR24.

Videoer i sosiale medier viser hvordan biler og store gjenstander feies bort av vannmassene.

Et hus er ødelagt i Bad Neuenahr-Ahrweiler. Foto: Christof Stache / AFP

Dramatisk

– Kapasiteten til brannmannskapene i området er sprengt, sier en talsmann for operasjonssentralen i Traunstein lørdag kveld.

Flere jordras er utløst. Hus har blitt evakuer og kjellere overfylles som følge av vann som renner gjennom gatene. Innbyggerne har fått beskjed om å holde seg unna gatene.

– Nødanrop kommer hele tiden. Situasjonen er uoversiktlig og det regner kraftig, sier en talsperson for politiet i Rosenheim, som ligger om lag 100 kilometer vest for de to byene.

Byen Hallein i Østerrike, som ligger nær Salzburg, ble rammet av store vannmasser som strømmet gjennom sentrum lørdag kveld.

– Situasjonen er veldig anspent, noen ganger dramatisk, sa en talsmann for politiet, skriver den tyske avisen Die Zeit.

Denne videoen er fra Erfstadt i Tyskland.

Frykter fjellbekk vil briste

Det kraftige regnværet førte til at en fjellbekk i Allgãu-Alpene i nærheten av Oberstdorf har blitt stor. Den skal være oppdemmet av tremasser.

– Hvis denne blokkering plutselig gir etter, kan det komme en flodbølge i retning Oberstdorf, sier sjefen for brannvesenet i byen, Peter Vogler til BR24.

Brannvesenet setter opp betongbarrierer som skal avlede eventuelle vannmasser. Samtidig jobbes det med å pumpe ut vann for å redusere trykket.

Søndag skal forbundskansler Angela Merkel besøke landsbyen Schuld. Flere hus ble feid bort av vannmassene og mange ble skadet i landsbyen.