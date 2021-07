Werner havnet midt i flommen – klatret ut bilvinduet

Werner kjørte på firefeltsveien da han så vannet stige. Han var ved avkjøringen til Blessem.

Der oppsto det plutselig en kø, og han og kona ble stående.

– Vi fikk vite at dammen mot Erft hadde brutt sammen. Vi tenkte at det ikke ville gjøre så mye om bilhjulene ble stående i vann, forteller pensjonisten.

Sekunder senere flyter kjøretøyet hans. Werner og kona befinner seg midt i vannmassene.

– Men da begynner bilene å snu, og vi fulgte naturligvis etter. Vannet steg og steg, og køen ble stadig lengre, sier han til NRK.

På et tidspunkt begynte vannet å rekke opp til vinduene, og de kunne se trestammer og gjenstander flyte forbi.

Da bestemte de seg for at de måtte ut. Men Werner fikk ikke opp bildøren. Vannet var for høyt, og trykket fra massene gjorde det umulig å åpne.

– Heldigvis fungerte det elektriske anlegget, og jeg fikk rullet ned vinduene.

77 år gamle Werner klamret seg til biltaket, og klatret ut av vinduet. Han klarte å komme seg rundt til kona. Der dro han i bildøren, og bilen ble fylt med vann.

De pakket med seg noen eiendeler som lå i bilen, men Werner glemte mobiltelefonen, slik at den ble etterlatt svømmende med bilen. Likevel kom de seg ut, og kjempet seg videre til neste bro langs veien.

– Vi kom oss over, og sluttet oss til de andre som hadde biler som nå sto under vann, forteller Werner til NRK.

Vannet steg ti meter over bilen

Fra andre siden kunne de se vannmassene fortsette å stige. På et tidspunkt var vannstanden nesten ti meter over biltakene.

– Vi ventet og ventet, og håpet at politi og brannvesen skulle komme. Men de var så opptatt i alle landsbyene som var rammet av flommen, forteller Werner.

De ventet i en halvtime, før de bestemte seg for å dra til sønnen som bodde i nærheten.

Werner kom syklende for å lete etter bilen sin. Han ville se hvor den var i vannmassene, men ble stoppet av politiet. Det er kun presse som slipper til på broen over firefeltsveien. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

– Han ble overrasket over at vi kom uten bil, sier Werner.

Da de kom frem, hadde sønnenn fått kjelleren fylt med vann.

– Vi gikk i gang med å tømme kjelleren hans. Vi bli da hos ham over natten. Vi har fått nye klær, siden de andre var gjennomvåte, forteller Werner.

Lastebilsjåfør satt fast i flommen i 16 timer

Satt 16 timer flomfast i lastebil

På broen over motorveien møter NRK Cherif Yildrim. Han er en av Erfstads innbyggere som har meldt seg som frivillig.

– Jeg henter mat til brannvesenet og soldatene. Vi er nesten 30 kilometer unna her, og det er et utrolig tragisk øyeblikk. Vi vil hjelpe. Senere vil vi hjelpe til med å rydde og reparere byen, sier Yildrim.

Yildrim jobber som lastebilsjåfør. Og da uværet traff hans hjemby med full styrke, satt han i lastebilen sin på motorveien som nå er oversvømt av vann.

– 16 timer i flommen. Jeg kan ikke forklare deg det, du kjemper for livet. Det var grusomt. Og takk gud, vi er veldig heldige som kom oss ut av den situasjonen, sier en opprørt Yildrim.

Lastebilsjåføren Cherif Yildrim satt flomfast i 16 timer. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Flere ganger gjentar han at situasjonen ikke kan beskrives. Han tror ikke han ville overlevd dersom han var i en personbil.

– Trafikken stanset, og vi kunne ikke kjøre. Etter det, to timer senere, så kom flommen. Jeg kan ikke forklare deg situasjonen. Barn gråt, folk ropte om hjelp. Jeg kan ikke forklare deg det. Grusomt, sier Yildrim.

Redningsarbeid i Tyskland

Da flommen traff motorveien, forteller Yildrim at han hjalp gråtende barn ut av bilene. Han rakk også å filme kaoset.

– Tror du folk kan flytte tilbake hit noen gang?

– Det kan jeg ikke svare på. Alle må svare for det selv.