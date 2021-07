Flommen som kan endre Tyskland

«Naturkatastrofer har i dette landet skapt store politikere og påvirket viktige valg». Det skriver kommentatoren Stefan Kuzmany i nettutgaven av ukemagasinet «Der Spiegel».

Og han stiller følgende spørsmål etter flomtragedien som nå ryster Tyskland og resten av verden: «Kan man i en slik situasjon allerede begynne å snakke politikk?»

Svaret er klart: «Man må. Ingen ting kan bli som før.»

«For denne flomkatastrofen er en konsekvens av menneskeskapte klimaendringer. Derom kan det ikke lenger være tvil. Og derfor må den få politiske konsekvenser», skriver Der Spiegel.

Gerhard Schröder vant valget etter en storflom i Tyskland i 2002. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB

Kansler med støvlene på

Flom og politikk har hengt tett sammen ved flere anledninger i nyere tysk historie.

I 2002 var forbundskansler Gerhard Schröder raskt på plass da deler av det østlige Tyskland ble rammet av storflom.

I høye sjøstøvler sto han ved flomofrenes side, mens motkandidaten ved høstens valg var på ferie. Og da kristeligdemokraten Edmund Stoiber endelig dukket opp var det i et elegant antrekk som passet dårlig til situasjonen.

Sosialdemokraten Schröder ble gjenvalgt som kansler.

Og under den katastrofale stormfloen i Hamburg i 1962, da mer enn 300 mennesker omkom, gjorde byens innenrikssenator seg sterkt bemerket med sin dyktighet og handlekraft.

Han ble senere kansler og en av de største i tysk politisk historie. Navnet er Helmut Schmidt.

Hva nå?

Kanslerkandidat Armin Lachet var raskt ute i de flomrammede områdene. Her i byen Hagen i Ruhr-området. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Nå er det store spørsmålet hva dagens flomtragedie får å si når tyskerne går til valgurnene den 26. september. Knapt noen er i tvil om at den får konsekvenser.

«Landsmoderen» Angela Merkel stiller ikke til valg, etter 16 år som forbundskansler.

Hennes etterfølger som kristeligdemokratenes kanslerkandidat er Armin Lachet.

Han er regjeringssjef i Nordrhein Westfalen – en av de to tyske delstatene som er rammet av ekstremværet.

Og tyske medier er stort sett enige om at Lachet har gjort jobben sin under katastrofen. Han var raskt på plass i de rammede områdene, store ressurser er satt inn, og redningsarbeidet ser ut til å fungere bra.

Men hva med De Grønne, som i en årrekke har stått i fremste rekke med advarsler om hva klimaendringene kan føre til?

Uten makt og penger

De Grønne er Kristeligdemokratenes hardeste konkurrent foran høstens valg. Men deres kanslerkandidat Annalena Baerbock har ikke noe politisk embete. Hun har derfor ingen penger eller ressurser å bruke, og har ikke vist seg i katastrofeområdene.

De Grønnes kanslerkandidat, Annalena Baerbock, presenterer sin nye bok, der hun blir kritisert for omfattende sitatfusk. Foto: ANNEGRET HILSE / Reuters

Mange mener derfor at De Grønne er kommet i skyggen av kristeligdemokratene, og kan tape på det frem mot valget. Partiet har dessuten falt kraftig på meningsmålingene den siste tiden etter at Baerbock er blitt avslørt i flere tilfeller av sitatfusk og plagiat.

Kommentatorene legger likevel vekt på at De Grønne er det viktigste klima- og miljøpartiet i Tyskland, og at storflommen vil gi dem sterke argumenter under valgkampen.

I tillegg vil mange kritisere Kristeligdemokratene for å ha hatt en svak miljøprofil og for å ha gjort for lite for å forberede det tyske samfunnet på den katastrofen som nå har skjedd.