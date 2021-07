Ødeleggelsene er totale og fortvilelsen stor flere steder i Tyskland. Lyden av helikoptre er konstant, og ulende sirener høres med jevne mellomrom.

Totalt er nå 153 døde i Europa som følge av ekstremværet som har rammet Mellom-Europa med full styrke, ifølge AFP. I Tyskland er dødstallet nå 133.

– Prøv å forestille deg at du bygger et sandslott på stranda, og så kommer bølgene. Og sandslottet blir vått, og sanden renner som vann. Det var problemet vårt. Etter det kraftige regnet og elva Erf i nærheten, ble bakken våt og beveget seg, sier Helmer Metke til NRK.

Metke jobber frivillig som brannmann og bidrar med redningsarbeidet i Erfstadt i Tyskland. NRK møter han på en bro over en firefelts motorvei inn til Erfstadt.

Det Metke beskriver er imidlertid bydelen Erfstadt-Blessem.

Skredområdet i Erfstadt-Blessem. Foto: HANDOUT / AFP

Skredområdet for farlig for redningspersonell

Fredag la et jordras deler av Erftstadt-Blessem i ruiner. Flere mennesker omkom etter jordskredet, men det er uvisst hvor mange.

Ifølge det NRK får opplyst er faren for nye skred så stor at man ikke tør å sende redningspersonell helt inn til jordskredet.

Da NRKs team var ved raset fredag kveld, beveget de seg så nær som det er lov å gå. Beskjeden fra redningspersonell var at man beveger seg inn i de evakuerte områdene på eget ansvar.

Jorder var fylt med vann som hvert fall rakk opp til navlen. Vannet i elva Erf, som byen har fått sitt navn fra, fosset så kraftig at man kjente det på avstand.

Metke sier kollegaene hans som jobber ved rasområdet beskriver ekstreme forhold.

Lastebiler ligger strødd i Erftstadt-området. Militæret er på plass med et spesialkjøretøy for å løsne dem fra hverandre og rydde veien. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Vannet har trukket seg noe tilbake i de hardest rammede områdene.

Motorveien der Metke bidrar er dekket av vann, og en kan se biltakene stikke opp av vannet.

Militærpersonell på stedet har forsikret seg om at det ikke befinner seg mennesker i bilene.

Det forventes mindre regn i området i tiden som kommer. Politi- og brannpersonell fra hele Tyskland befinner seg i flomområdene for å hjelpe til med krisearbeidet.

Firefeltsvei i Erftstadt stengt etter regnværets herjinger. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Pumper vann fra motorveien

De pumper vannet ut i kloakksystem som ikke allerede er overbelastet.

– Det var 12 meter vann over veien. De 28 bilene kommer sakte, men sikkert tilbake til overflaten mens vannet forsvinner, forteller Metke videre.

Helmer Metke jobber frivillig som redningsarbeider i Tyskland. Foto: Ketil Kern / NRK

Flere skuelystne innbyggere er også på plass, i tillegg til reportere fra hele verden. De tar bilder, følger med på redningsarbeidet og snakker sammen.

Dødstallet etter flommen i Ahrweiler-distriktet i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland har steget til minst 90, skriver Welt.

Politiet sier lørdag morgen at de frykter at dødstallet vil stige ytterligere.

Samtidig har politiet fått melding om 618 skadde i distriktet. Mange personer er fortsatt savnet to dager etter at ekstremt regn førte til flom.

I Ahrweiler-distriktet var om lag 1.300 mennesker ikke gjort rede for torsdag, men det skyldes til dels at mobilnettet er nede og at det dermed er vanskelig å få kontakt med folk.

Meldinger om demningsbrist

I Heinsberg-distriktet vest i Nordrhein-Westfalen har det kommet meldinger om demningsbrist langs elven Rur, melder distriktsregjeringen i Kôln på Twitter.

Redningsarbeidere har begynt å evakuere 700 innbyggere fra landsbyen Wassenberg, skriver Welt. Tusenvis er evakuert på grunn av farer for demningsbrister i byene langs flere elver i Tyskland.

NRKs reporter i Wassenberg forklarer at det har vært arbeid med å legge sandsekker på dammen gjennom natten, men at det er vanskelig å si hvor alvorlig bristen i dammen er.

Det var hektisk aktivitet ved den lokale brannstasjonen hele natten. Situasjonen er svært spent.

Ødeleggelser i Tyskland. Foto: BERND LAUTER / AFP

Byen ligger langs elven Rur nær grensen til Nederland.

Myndigheten frykter at flere dammer kan briste og følger situasjonen ved reservoarene i regionen nøye. Flere sluser er åpnet for å lette trykket på demningene.

Over 360 er skadd etter flommen i Tyskland og Belgia. De voldsomme vannmassene har ført til enorme ødeleggelser, og situasjonen er uoversiktlig mange steder.

I tillegg er deler av Frankrike, Luxembourg og Nederland også hardt rammet av det voldsomme regnet som har forårsaket ekstreme oversvømmelser i historiske byer og landskaper i Vest-Europa de siste dagene.

I Tyskland og Belgia er flere hundre savnet. Redningsarbeidere, inkludert brannfolk, politibetjenter og soldater, jobber på spreng.