Fleire ukrainske byar skal vere ramma av nye rakettangrep tysdag morgon. I Zaporizjzja er det meldt om tap av menneskeliv.

Angrepet i Zaporizjzja skal ha ramma ein utdanningsinstitusjon, ein helseinstitusjon og fleire bustader, ifølgje nyheitsbyrået Interfax Ukraina.

Det russiske forsvarsdepartementet stadfestar at dei har gjennomført nye angrep i Ukraina tysdag, melder AFP.

Angrep på fleire kraftverk

No i føremiddag melder ordføraren i Lviv i Vest-Ukraina at «kritisk infrastruktur» er ramma i eit nytt luftangrep, melder AFP.

Ifølge Reuters journalist i byen er det høyrd tre eksplosjonar rett etter klokka 12 lokal tid. Interfax Ukraina melder om minst to eksplosjonar sentralt i byen. Ein militærtalsmann seier at eit kraftverk vart treft.

Guvernør Maxim Kozitsky skriv på meldingstenesta Telegram at to kraftverk er trefte.

– Hald dykk i tilfluktsromma. Ikkje spreidd bilde, video eller rykte, skriv Kozitsky.

Lviv-ordførar Andrij Sadovji skriv på Telegram at 30 prosent av byen har mista straumen. I to bydelar er det og problem med vassforsyninga. Måndag var det og brot på straum og vass-nettet i byen.

I går stadfesta den russiske presidenten at infrastruktur for energi var blant måla for angrepa.

Også frå hamnebyen Odesa og i Ukrainas nest største by Kharkiv har det komme meldingar om rakettangrep tysdag morgon. Meldingane er ikkje stadfesta av uavhengige kjelder.

Ifølgje det ukrainske luftforsvaret vart det skote ned fire russiske missil i dag tidleg.

– Angrepa starta ved sjutida, opplyste talsmannen Jurij Ignat på ukrainsk fjernsyn.

Han seier at det er venta fleire angrep utover dagen, og råder folk til å gå i tilfluktsromma.

Bildet viser ein kontorbygning i Zaporizjzja som vart øydelagt måndag. Foto: Reuters

FN: Kan vere brot på folkeretten

Dei ferske russiske angrepa på Ukraina kan ha brote folkeretten og kan utgjere krigslovbrot dersom dei vart retta mot sivile med overlegg, melder FN tysdag.

– Desse bombeangrepa kan vere i strid med prinsippa i folkeretten om krigens reglar, seier Ravina Shamdasani. Ho er talskvinne for FNs høgkommissær for menneskerettar i Genève.

Ho strekar under at det å rette angrep mot sivile og sivile mål med vilje er eit krigslovbrot.

Kamikaze-dronar

Det er og kome meldingar om angrep med kamikaze-dronar. Dette er dronar som eksploderer idet dei treff målet. Både Russland og Ukraina har slike dronar.

Ifølgje det ukrainske forsvaret er ein kraftstasjon i Vinnytsia, som ligg sørvest for Kyiv, angripen med dronar tysdag.

– Russarane har angripe Ladyzhyn varmekraftverk med to Shahed-136 kamikaze-dronar, skriv Serhij Borzov som er talsmann for forsvaret i Vinnytsia-regionen, på Telegram.

Borzov skriv at kraftverket framleis er i drift, men ber innbyggjarane passe seg når flyalarmen går.

I Poltava som ligg midt i landet, melder gruveselskapet Ferrexpo at dei har måtta stanse drifta som følgje av brot på kraftforsyninga etter bombeangrep måndag.

Over 100 menneske vart såra i angrepa måndag. Dette bildet er frå hovudstaden Kyiv. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Lavrov positivt til Putin–Biden-møte

Den russiske utanriksministeren Sergeij Lavrov sa på russisk statleg fjernsyn tysdag at Russland ikkje vil seie nei til eit møte mellom president Putin og USAs president Joe Biden – dersom dei vert inviterte.

Han avviste at Russland hadde avslått eit slikt møte, og sa at ein slik påstand frå Det kvite huset ikkje var sann.

– Det er løgn. Vi har ikkje mottatt nokon seriøse tilbod om kontakt, sa Lavrov.

Lavrov sa at Russland er villig til å lytte til alle forslag om fredssamtalar. Men han sa og at han ikkje kunne love noko på førehand om kva ein slik prosess kunne leie til.

USAs president og andre leiarar for dei mektige G7-landa skal møtast tysdag for å diskutere kva dei kan gjere meir av for å støtte Ukraina, melder Reuters.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal tale til møtet. Han har allereie sagt ta hans førsteprioritet er meir luftforsvar, noko Biden allereie har lova han.

19 drepne måndag

Tala på døde og såra stig etter kvart som naudetatane får oversikt etter dei massive russiske missilangrepa på måndag mot den ukrainske hovudstaden Kyiv og ei rekkje russiske byar. Dei nye tala vart lagt ut på Facebook av naudetatane tysdag morgon.

Ukrainske styresmakter meldte om meir enn 80 russiske missil måndag. Angrepa står fram som gjengjelding etter bombeangrepet på Kertsj-brua som bind Krym-halvøya saman med Russland i helga.

Søndag kalla Russlands president Vladimir Putin angrepet på brua ei terrorhandling og meiner at det var den ukrainske etterretningstenesta SBU som stod bak. Ukraina har så langt ikkje stadfesta det.

I talen til det ukrainske folket seint måndag kveld sa president Zelenskyj at Ukraina ikkje kan skremmast, og at angrepa berre fører til meir samhald.

Han varsla om at tysdagen ville bli ein tøff dag, og lova at reparasjonsarbeid skal i gang i heile landet.

– Vi skal reparere alt som vart øydelagt i angrepet frå dei russiske terroristane. Det er berre eit spørsmål om tid, sa han.

Erdogan møter Putin torsdag

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal møte Putin i Kasakhstans hovudstad Astana denne veka, melder nyheitsbyrået AFP.

Dette vert stadfesta av ein tyrkisk talsmann, men datoen er ikkje klar. Det vart først meldt om eit slikt møte onsdag, men dette vart deretter endra til «truleg torsdag».

Putin og Erdogan kjem til Astana i morgon for eit regionalt toppmøte. Dei to møttest sist i september i Usbekistan. Det er venta at Erdogan vil halde fram med å presse på for eit møte mellom Putin og Zelenskyj med sikte på å få i gang samtalar om våpenkvile.

Belarus forsvarer felles styrker

Ifølgje styresmaktene i Belarus er dei felles russisk-belarusiske styrkane som landet melde om i går, eit «defensivt tiltak» i grenseområda mot Ukraina.

– Alle aktivitetar i grenseområda er retta inn mot å kunne svare på hendingar nær grensa, seier ein talsmann for det belarusiske forsvarsdepartementet ifølgje Reuters.

Det var tysdag at president Aleksandr Lukasjenko melde at han hadde gitt ordre om ein felles styrke i grenseområda som eit «forsvar mot truslar frå Kyiv og deira støttespelarar i Vesten».