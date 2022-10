Sjef for atomkraftverk bortført i Ukraina

Sjefen for det ukrainske atomkraftverket i Zaporizjzja ble fredag bortført av russiske soldater, melder BBC. Ihor Murashov ble stanset i bilen sin, fikk bind for øyene og ble ført bort av russiske soldater, opplyser det ukrainske atomenergibyrået Energoatom. De tror han ble ført til et fengsel i Enerhodar.

Russland har okkupert atomkraftverket, som er Europas største, siden mars. Både Russland og Ukraina har beskyldt hverandre for angrep på anlegget, noe som øker frykten for en atomulykke.

Personalet på atomkraftverket har opplyst at de har fått beskjed om at kommandoen over anlegget blir overført fra Energoatom til det russiske byrået Rosatom i forbindelse med at Zaporizjzja fredag ble erklært for russisk territorium.