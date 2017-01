Nye jordskjelv i Italia

– Vi merket tre skjelv som kom etter hverandre, de var stadig sterkere. vannflaskene som sto foran oss på bordet skalv, sier Marit Moi som er på jobb for NRK i den italienske hovedstaden.

Det første skjelvet skal ha hatt en styrke på mellom 5,3 og 5,6. Tyske eksperter opplyser at et nytt skjelv, omtrent like kraftig, rammet området rundt 50 minutter senere.

Deretter skal et tredje skjelv ha blitt utløst, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Elever og lærere utenfor en evakuert skole i Roma. Foto: Massimo Percossi / AP

Først to meter snø, så jordskjelv

Flere veier inn i området var allerede stengt på grunn av kraftig snøfall. Foto: RAI

– Alle står ute. Det blåser og det er veldig kaldt, sier Lina Mercantini i landsbyen Ceselli til nyhetsbyrået Reuters.

Episenteret til det første jordskjelvet lå like ved området som fortsatt sliter med å komme seg etter flere kraftige skjelv i fjor. Da mistet rundt 300 mennesker livet.

Ved byen Amatrice, som ble hardest rammet i fjor, er veier og jernbanelinjer stengt. Flere skoler er blitt evakuert, melder nyhetsbyrået AFP.

Jordskjelvet rammer etter at snøen har lavet ned over området i mer enn 36 timer. På grunn av snøfallet var allerede flere veier stengt.

– Jeg vet ikke hva vi kan ha gjort galt. Det har jeg spurt meg selv om siden i går. Først fikk vi mer enn to meter snø og nå et jordskjelv. Hva kan jeg si? Jeg har ikke ord, sier Sergio Pirozzi som er ordfører i Amatrice til AFP.

I byen L'Aquila, som ble kraftig rammet av jordskjelv for sju år siden, løp folk ut av bygninger i panikk. det har foreløpig ikke kommet meldinger om noen skader der.

I Roma er metroen stengt.

Skjelvet kunne merkes helt fra Firenze i nord til Napoli i sør.