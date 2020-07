Ny studie: Jordas befolkning vil skrumpe inn

I år 2100 kommer det til å bo 8,79 milliarder mennesker på jorden, ifølge en gruppe internasjonale forskere som onsdag lanserer en stor studie i The Lancet.

Dette er to milliarder færre enn FNs anslag.

Forskjellen i anslagene skyldes at FN antar at i landene med lave fødselstall, så vil hver kvinne over tid føde 1,8 barn i gjennomsnitt.

Den nye studien derimot, hevder det vil være færre.

– Vår analyse viser at når kvinner får mer utdanning, og har bedre tilgang til prevensjon, så vil de velge å ha mindre en 1,5 barn i gjennomsnitt, forteller studiens hovedforfatter Christopher Murray ved University of Washington.

Det kan være gode nyheter for miljøet, og vil bety store endringer i landenes maktforhold.



Studien hevder at 183 av 195 land ikke vil klare å opprettholde befolkningsnivået sitt ved slutten av århundret, med mindre det skjer en økning i antall migranter.

Norge følger samme trend. Her fødes det nå 1,53 barn per kvinne, og om ti år vil det være flere eldre enn barn og unge, melder Statistisk sentralbyrå.

Eldre befolkning og færre fødsler

Studien i The Lancet tegner et bilde av et globalt maktskifte på grunn av færre fødsler og en aldrende befolkning.

Den hevder at trenden med at stadig flere kvinner tar utdannelse og får tilgang til prevensjon vil fortsette. Dette fremskynder fallet i befolkningsveksten.

Over 20 land, deriblant Japan, Spania, Italia, Thailand, Portugal, Sør-Korea og Polen, kommer til å få halvert antall innbyggere.

Kinas folketall er anslått å falle fra dagens 1,4 milliarder til 730 millioner om 80 år.

– Disse anslagene er godt nytt for miljøet, med mindre press på matproduksjonen og lavere karbonutslipp, sier Murray.

Samtidig legger han til at en mindre arbeidsstyrke og en omvendt befolkningspyramide vil få store negative konsekvenser for økonomien.

Antall barn under fem år, vil falle med over 40 prosent fra 681 millioner i 2017 til 401 millioner i 2100, ifølge studien.

Den hevder også at over en fjerdedel av jordas befolkning vil være over 65 år gamle ved slutten av århundret.

Ny verdensorden

Afrikanske land sør for Sahara kommer samtidig til å få tredoblet antall innbyggere til om lag tre milliarder mennesker, anslår studien.

Nigeria alene spås en økning på nærmere 800 millioner fram mot 2100. Dermed vil det bli verdens nest største land, kun slått av India med sine 1,1 milliarder innbyggere.

– Dette vil føre til en betydelig økonomisk mulighet for utvalgte land sør for Sahara, mener Murray.

Befolkningsendringen vil endre hele den økonomiske verdensordenen, heter det i studiet.

– Ved slutten av dette århundret vil verden være multipolar med India, Nigeria, Kina og USA som de dominerende, sier sjefredaktør Richard Horton i The Lancet.

Et multipolart internasjonalt system av stater består av tre eller flere stormakter (poler) hvor ingen har så mye makt at de kan dominere de andre stormaktene.