Ny rapport: Kraftig økning i finansiering av omstridt tjæresand-olje

Det går frem av en rapport om bankers investeringer i tjæresand og andre former for «ekstreme fossile brensler» som en gruppe internasjonale miljøorganisasjoner la frem onsdag.

Med «ekstreme fossile brensler» mener artikkelforfatterne de formene som forurenser særlig mye, som tjæresand, oljeboring i Arktis og på ekstreme havdyp, eksport av flytende naturgass, drift av kullgruver og kullkraftverk, skriver 24/7 Wall St.

Det er niende året på rad at rapporten, som ser på 36 av verdens største banker, bli lagt frem og 2017 var ikke noe godt år.

– Det første året etter at Parisavtalen ble vedtatt, var et år med fremskritt. 2017 var et år ting gikk feil vei, heter det i rapporten.

Aktivister fra Rainforest Action Network (RAN) klatret i november i fjor opp på fasaden til JP Morgan Chase i protest mot bankens investeringer i tjæresand og andre former for ekstremt fossilt brennstoff. JP Morgan Chase er av bankene som får sterkest kritikk i rapporten. Foto: AMR ALFIKY / Reuters

110 prosents økning

Ifølge rapporten var det finansieringer av investeringer i tjæresand som førte til økningen.

De 36 bankene finansierte i fjor investeringer på 47 milliarder dollar, eller 365 milliarder kroner i tjæresand. Det var en økning på 111 prosent fra 2017.

Utvinning av tjæresand skjer i hovedsak nordvest i Canada, der verdens tredje største oljereserver finnes.

Tjæresand er en blanding sand eller leire, vann og spesielt tung råolje og ligner mye på asfalt.

Utvinningen av olje fra sanden ødelegger også store naturområder og krever mye energi, noe som har ført til at den er særlig kritisert av miljøorganisasjoner.

Produsenter av olje fra tjæresand får mye kritikk for å ødelegge skogområder, som herved Fort McMurray i Canada. Foto: Todd Korol / Reuters

Oljeselskaper selger seg ut

Kritikken mot tjæresand-utvinning har ført til at flere av de store oljeselskapene har solgt seg ut av prosjekter de har deltatt på i Canada.

Blant annet solgte Statoil seg ut av sine prosjekter i den kanadiske provinsen Alberta i desember i 2016. Andre store selskaper som Shell og ConocoPhillips solgte seg ut i fjor.

Det er storbankenes finansiering av disse salgene som rapporten kritiserer.

Selv om Shell og Statoil ikke lenger lager olje av tjæresand, blir oljen like fullt utvunnet av de nye eierne, som igjen er finansiert av storbankene.

Nedgang uten tjæresand

Ser man bort fra tjæresand, var det i 2017 en nedgang av finansieringen av de «skitneste» brennstoffene, eller «ekstreme fossile brensler» som de kalles i rapporten.

Nedgangen var på 17 prosent, og fulgte med det trenden fra de siste årene.

Den amerikanske miljøorganisasjonen Sierra Club, som er av organisasjonene bak rapporten, mener at det er viktig å rette kritikken mot bankenes utlånspraksis.

– Bankene sier de støtter tiltak mot klimaending og Parisavtalen, men leder samtidig penger inn i den fossile brensel-industrien, sier Ben Cushing i Sierra Club til EcoWatch.