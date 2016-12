Statoil selger seg ut av oljesand

– Statoil har undertegnet en avtale om å selge sin eierandel på 100 prosent i oljesand-prosjektene Kai Kos Dehseh (KKD) i den canadiske provinsen Alberta til Athabasca Oil Corporation, opplyser selskapet.

Salget dekker det produserende demonstrasjonsanlegget Leismer og det ikke utbygde Corner-prosjektet, i tillegg til en rekke kontrakter knyttet til Leismer-produksjonen.

– Etter denne transaksjonen vil Athabasca overta operatøransvaret for Leismer og Corner, og Statoil vil ikke lenger være operatør for noen oljesandvirksomhet, skriver selskapet.

Omstridt

Statoil har fått mye kritikk for oljesandvirksomheten og flere partier på Stortinget har tatt til orde for et nedsalg. I pressemeldingen om salget begrunnes det imidlertid først og fremst med finansielle hensyn.

– Denne transaksjonen er i tråd med Statoils strategi om porteføljeoptimalisering for å styrke vår finansielle fleksibilitet og investere i våre kjerneområder globalt, inkludert utenfor kysten av Newfoundland, Canada, sier Lars Christian Bacher, Statoils konserndirektør for utvikling og produksjon internasjonalt.

Salget utløser en nedskrivning av regnskapsmessige verdier på mellom 500 og 550 millioner amerikanske dollar, altså mellom 4,2 og 4,7 milliarder kroner.

Les også Statoil slutter ikke med oljesand

– Endelig

Avgjørelsen får SV-politiker Heikki Eidsvoll Holmås til å juble.

– Endelig! Det er ti år for seint, men bedre seint enn aldri.

Han mener at dette beviser at kritikerne hadde rett og at Statoil tok feil.

– Å prøve å tjene penger på den skitneste oljen var dårlig for verden, dårlig for Norge og dårlig for Statoil. Det er bra Eldar Sætre ser ut til å velge en bedre kurs for selskapet, sier han

Miljøorganisasjonen Greenpeace skriver i en pressemelding at de feirer og gratulerer.

– Vi velger å se Statoils salg av tjæresanden som en seier for sunn fornuft, sier tjæresand- og klimarådgiver Martin Norman i Greeenpece. Han mener satsingen helt fra starten var et veddemål mot ethvert ansvarlig klimamål.

– Greenpeace har sammen med WWF, Den norske kirke og mange andre arbeidet for at Statoil skulle trekke seg ut av tjæresand helt siden Statoil kjøpte seg inn i denne svært forurensende, kontroversielle og kostbare ressursen i 2007, sier Norman.