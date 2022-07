Ny rapport ryster britene: Voldtekt og overgrep i småby strekker seg tiår tilbake

Telford-saken har vært i offentlighetens søkelys siden 2012. Da ble sju menn dømt for overgrep, voldtekt og såkalt «grooming» av barn i den britiske småbyen, ifølge BBC.

Barn ned i 13-årsalderen, ansett som «spesielt sårbare», ble gitt alkohol og dop, og solgt til menn flere steder i landet.

Forholdene mennene ble dømt for skjedde mellom 2007 og 2009, og politiet mente den gangen at over 100 barn kunne være ofre for seksuell utnytting og prostitusjon.

I 2016 fant en gransking utført av lokale myndigheter at ofrene for trafficking-ringen i Telford trolig var langt flere enn de som da hadde oppsøkt hjelp.

Så, i 2018, avslørte avisen Daily Mirror at saken var langt større enn politi og myndigheter tidligere hadde anslått.

Avisen viste at overgrepene hadde langt flere ofre, og strakte seg tilbake til 1970-tallet. Tirsdag ga en uavhengig gransking avisen rett. Granskingen fant at:

Mer enn 1000 barn har blitt misbrukt i Telford

Åpenbare bevis for overgrepene hadde blitt ignorert, og myndigheter hadde ikke delt informasjon seg imellom

Barn var gitt skylden for overgrep rettet mot dem, og myndighetene så bort fra overgrepsanklager og -bevis fordi det var «barneprostitusjon»

Lærere og barne- og ungdomsarbeidere ble oppfordret til ikke å varsle

Ytterligere tre menn ble dømt for overgrepene i 2019.

Fulgte ikke opp varsler

Nå slaktes politiet lokalt for å ikke ha klart å avdekke overgrepene tidligere. Politiet skal ha plassert skylda for overgrepene på ofrene, ikke overgriperne.

I en uttalelse beklager politimester Richard Cooper lokalpolitiets tidligere feil:

– Våre handlinger var ikke i nærheten av å gi dere beskyttelsen og hjelpen dere skulle fått, det var uakseptabelt, og vi skuffet dere, skriver Cooper i uttalelsen.

Ifølge Daily Mirror fikk barnevernet i Telford 715 varsler om misbruk i løpet av en treårsperiode. Bare halvparten ble fulgt opp.

Myndighetene skal også ha vært redd for å ta fatt i varsler og mistanke, fordi de fryktet å bli stemplet som rasister.

– Ofre og overlevende fortalte gjentatte ganger hvordan de som barn møtte voksne menn som jobbet for å vinne deres tillit, før de brutalt forrådte dem, og behandlet dem som seksuelle objekter. Utallige barn ble seksuelt misbrukt og voldtatt, sier utvalgsleder Tom Crowther ifølge The Guardian.

Både de som har gransket saken de siste tre årene, og The Daily Mirror, har snakket med svært mange kvinner som har blitt utsatt for misbruk.

– Jeg må ha fått angrepillen på en lokal klinikk hvert fall to ganger i uka, men ingen stilte spørsmål til det, har et offer fortalt avisen tidligere.

Gjengvoldtatt som 16-åring – truet med husbrann

Hun var mellom 14 og 18 år da misbruket fant sted. Kvinnen forteller videre at hun ble gjengvoldtatt av fem menn rett etter 16-årsdagen sin.

Da ble hun fortalt av lederen til overgrepsnettverket som misbrukte henne, at de ville brenne ned huset hennes dersom hun fortalte om voldtekten til noen.

Det var en trussel hun måtte ta på alvor, påpeker en av Mirror-journalistene bak avsløringen i en kronikk publisert i forbindelse med granskingen.

Journalisten Geraldine McKelvie viser til drapet på 16 år gamle Lucy Lowe, samt en rekke andre ofre.

Lowe, hennes mor og søster ble drept da huset deres ble satt fyr på i 2000. Da hadde hun blitt gravid for andre gang med taxisjåføren Azhar Ali Mehmood, som ble dømt for trippeldrapet.

Han ble imidlertid aldri dømt for overgrep mot Lowe. Deres felles datter, Tasnim, overlevde brannen.

Også rapporten finner at Lowes skjebne ble brukt som en trussel mot ofrene.

Telford-saken er ikke den eneste overgrepssaken som har rystet britene de siste årene. Nylig har også politiet i Rotherham og Rochdale fått kritikk for manglende oppfølging av omfattende overgrepssaker.

Utvalget bak Telford-rapporten har kommet med en rekke anbefalinger til hvordan man skal forhindre at noe slikt skal gjenta seg. Nå ønsker ofrene å se endring.

– Vi stopper ikke før hver eneste anbefaling er fulgt opp, sier overlevende Scarlett Jones og Holly Archer til BBC.