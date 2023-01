Ny masseskyting i USA

Tre uker inn i det nye året har det vært 38 masseskytinger i USA. Det melder CNN.

I natt norsk tid skjedde det igjen. En mann begynte å skyte på en gård i Half Moon Bay i California. Fire gårdsarbeidere ble drept.

Rundt tre kilometer unna, ble tre personer skutt og drept i nærheten av et lastebilanlegg.

67-åring arrestert

En 67 år gammel mistenkt gjerningsmann ble pågrepet uten dramatikk, på en parkeringsplass.

– Det ble gjort funn av et våpen i kjøretøyet hans, sier politisjefen i San Mateo Christina Corpus på en pressekonferanse.

Politiet mener mannen trolig handlet alene.

– Denne typen hendelse er forferdelig. Det er en tragedie som vi hører om altfor ofte, og som nå har rammet oss her i San Mateo County, sier Corpus.

Ifølge Corpus skal det ha vært barn til stede under skytingen.

– Det er et stort landlig sted, der folk jobber og bor. Skytingen skjedde etter at barna var kommet hjem fra skolen, sier hun.

Politisjef Christina Corpus taler på en pressekonferanse etter en skyting mandag 23. januar 2023 i Half Moon Bay, California. Foto: Jeff Chiu / AP

– Tragedie på tragedie

Skytingen mandag finner sted kun får dager etter at elleve mennesker ble drept etter å ha blitt skutt i byen Monterey Park i Los Angeles sist helg.

Guvernøren i California, Gavin Newsom, var på sykehusbesøk da han fikk meldingen.

– Mens jeg er på sykehuset for å møte ofre etter masseskytingen i Monterey Park, ble jeg orientert om nye skytinger. Denne gangen i Half Moon Bay. Tragedie på tragedie, skriver Newsom på Twitter.

Presidenten vil ha nye lover

USAs president Joe Biden er orientert om skytingen i Half Moon Bay, tvitrer pressesekretær i Det hvite hus, Karen Jean-Pierre.

Biden skal ha bedt om at de lokale myndighetene skal få all nødvendig hjelp de måtte trenge.

Tidligere mandag ble også to tenåringer ved en skole i Iowa drept, og en lærer skadd.

Mandag oppfordret Joe Biden Kongressen til å vedta lover som forbyr flere angrepsvåpen og heve aldersgrensen for våpenkjøp til 21 år. Han ba politikerne handle raskt.

Våpenskader er den vanligste dødsårsaken blant amerikanere under 24 år, ifølge en undersøkelse fra desember 2022. En annen undersøkelse viser at det i USA er 120 pistoler for hver 100 amerikaner. Ingen andre land har så mange våpen per innbyggere, viser den sveitsiske undersøkelsen.